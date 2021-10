Yuri confirmó que estará en La Más Draga y los fans la acusaron de homofóbica

Yuri confirmó su participación en La Más Draga 4T Foto: Instagram/@oficialyuri

Yuri confirmó su participación en el programa de Drag Queens más popular de México: La Más Draga. A pesar de que el juez invitado es revelado cada martes horas antes del estreno de cada capítulo, a la intérprete de la Maldita Primavera se le salió en un comentario en Instagram revelar la noticia. Personas de la comunidad LGBT+ y el público en general lo reprueban ya que la cantante ha sido vinculada a comentarios y actitudes homofóbicas en el pasado.

Tras una serie de señalamientos por parte de seguidores del reality show, la artista contestó publicando el siguiente mensaje:

“@morenomanumxli gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo”, comentó.

Después del comentario, los fans explotaron en Instagram y Twitter ya que no solo la cantante estaba revelando la sorpresa de que participará en el programa, cuestión que según el público es una de las cosas más interesantes del show, sino que también no fue bien visto por una serie de rumores que persiguen a la cantante.

La comunidad LGBT+ reprueba anticipadamente lo que será su aparición en el programa (Foto: Twitter / @oficialyuri)

En el año 2016 la cantante halagó y promocionó la pelí­cula PINK en donde la trama de la pelí­cula giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar, hecho que hizo enojar a la comunidad LGTB.

En una entrevista con Camilo para la cadena CNN, la intérprete comentó.

“Ese punto es difí­cil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una pelí­cula que habló de esto, quiero ser muy clara, en México no se tiene esa apertura como en Europa o aquí­ en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño, a mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable”, explicó.

Aunque esta no es la única ocasión en que se ha visto envuelta en este tipo de comentarios, pues en el 2015 habí­a mencionado lo siguiente:

“A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor dentro de mi fe hay algo que me frena, pero no quiere decir que no los ame”, expresó.

Yuri a trabajado durante años con los productores de La Más Draga (Foto: Instagram/@oficialyuri)

Los productores de La Más Draga, Bruno Olvez y Carlo Villarreal, además de llevar el mando del programa, realizan fotografías y videos musicales, por lo que han laborado con la cantante desde años pasados. En el año 2019 durante la transmisión de la segunda temporada conducida por Vanessa Claudio, se especuló sobre su aparición. Desde ese momento no fue tomado de buena manera:

“¿Cómo pueden invitar a Yuri cuando en repetidas veces nos ha hecho el feo?”, “Si esto es real definitivamente no quiero ver el programa”, “Ella es homofóbica y no es congruente que la lleven al programa.”, señalaron.

Con la confirmación que realizó la cantante, nuevamente la comunidad ha reclamado que pueda hacer su aparición en los siguientes capítulos -ya que no mencionó una fecha específica-.

“¿En verdad a quien se le ocurrió que esto es buena idea?”, “La señora es una homofóbica que siempre se limpia las manos diciendo que solo nos tolera”, “No necesitamos a Yuri en La Más Draga, al contrario nuevamente parece que ella necesita algo de nosotros”, “Casualmente los productores trabajan con ella y está se presta a ser una juez invitada, de verdad que poca memoria tienen.”, agregaron.

El 6 de octubre Yuri anunció el inicio de su gira Euforia para el año 2022. Días posteriores se reveló que Bruno Olvez había sido el responsable de las fotografías y videos promocionales para el tour. Todo esto ha sido suficiente motivo para que los fans del programa de Drag Queen mexicanas se cuestionen si todo esto fue “plan con maña”.

SEGUIR LEYENDO: