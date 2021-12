La más draga: fans piden denunciar ante PROFECO a la plataforma que transmitió la final

Fanáticos quieren denunciar ante PROFECO a la plataforma Neerme (Foto: Instagram/ @lamasdraga)

La gran final de la cuarta temporada de La más draga parece continuar con polémicas; el reality show de drag queens fue aplazado del 7 al 8 de diciembre luego de que el proveedor Amazon Web Services presentara fallas en sus servidores a nivel mundial y esto provocó que los usuarios que compraron el acceso a la transmisión streaming no recibieran su código de acceso. Ahora sus fanáticos quieren denunciar ante PROFECO a la plataforma Neerme después de que la señal se fue en más de 3 ocasiones y se pausaba de manera constante durante todo el evento.

La transmisión que tuvo un costo de 99 pesos más 20 de cargos por servicio empezó con el pie izquierdo; el horario de inicio era a las 9 de la noche, pero por una supuesta “saturación de entrada de visualizadores” inició 15 minutos tarde y no al mismo tiempo para todos los usuarios. Para ese momento el #LMD4 no sólo ya era tendencia en redes sociales por el resultado de la drag queen vencedora, sino porque nadie estaba entendiendo qué pasaba con la transmisión:

Rebel Mörk fue la ganadora de LMD 4T (Foto: Instagram/ @lamasdraga)

“Vi la alfombra roja por YouTube a las 7, pero más de una hora esperando ya dentro de Neerme, y nos dicen que nos tranquilicemos porque es normal”, “Entré con 30 minutos de anticipación para que no se cayera el sistema y aún así sin imagen, audio y final”, “Según a las 9 y ya son 9:20 p.m. y sigo sin poder ver la final”, “Nos dimos cuenta que ya había iniciado por las historias de nuestros amigos en Facebook, que asco esto”, escribieron seguidores.

Los primero 20 minutos de la final transcurrieron sin problemas hasta que se cayó la imagen y el video para todos los televidentes; la señal regresó unos minutos después, pero esta situación se repitió dos veces más.

La situación lejos de mejorar se complicó porque durante las más de dos horas que duró el evento jamás se logró ver de manera adecuada. La imagen y video se trababa de manera constante lo que iba retrasando su duración o para otros usuarios adelantando en grandes secciones, lo que hacía que se perdiera la continuidad del reality show.

Participantes de La más draga en la semifinal (Foto: Captura de pantalla de YouTube: La más Draga oficial)

Bajo este panorama los seguidores de La más draga explotaron las redes sociales como Twitter al hacer mención sobre todas las fallas técnicas que se presentaron durante la transmisión. Al haber pagado por un producto que no fue otorgado como debería, un gran grupo de personas le escribió a la cuenta oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor.

“@Profeco nosotros pagamos por un streaming que jamás se logró ver”, “Se pagaron 120 pesos, que si bien no es una gran cantidad pero según rumores fuimos más de 300 mil personas las que pagamos por un servicio que jamás se dio”, “Ya estamos recolectado los datos de una gran cantidad de personas que meteremos una denuncia grupal ante @Profeco porque lo que hizo Neerme con la transmisión de LMD 4 no se vale”, “Consideramos que no fue culpa de La gran diabla ni Sensei Media, esto fue de Neerme”, escribieron.

Comunicado oficial de Neerme (Foto:Instagram/@neerme.tv)

Joshua Francia Torres, fundador, CEO y el director nacional de Boletia -distribuidora de accesos y boletos para eventos presenciales y vía streaming- y Neerme público un comunicado donde explicó lo que pasó:

“Lamentamos los inconvenientes en su experiencia causados por inconsistencias técnicas en el envío y recepción de nuestra señal a nuestra plataforma. No es el tipo de experiencia que queremos que todos ustedes tengan, y lo sentimos mucho [...] Sabemos que estaban esperando con ansias y haremos lo posible por quitar este mal sabor de boca a todos”, expresaron.

