Padre de Octavio Ocaña reveló qué ha pasado con los hombres que acompañaban a “Benito” el día de su muerte

Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre (Foto: Archivo)

La muerte de Octavio Ocaña conmocionó no sólo a su familia, sino al gremio artístico y a la opinión pública, y ahora a poco más de un mes de su muerte, las incógnitas son una constante sobre lo sucedido con el recordado “Benito Rivers” de la serie Vecinos en las inmediaciones del municipio de Cuautitlán Izcalli, donde fue víctima de una aparatosa persecución policiaca.

En medio de la lucha que los familiares de Pérez Ocaña han emprendido para indagar en qué fue lo que realmente sucedió ese viernes 29 de octubre de 2021, anunciaron que harán un cambio en su defensa pues ahora se harán acompañar por un equipo de abogados con visión humanitaria.

Fue en una conferencia de prensa celebrada este 9 de diciembre cuando Octavio Pérez, padre de la familia, también dio a conocer por primera vez qué ha pasado con los dos hombres que acompañaban al actor fallecido a los 22 años en la carretera Chamapa - Lechería del Estado de México.

La familia Ocaña durante una reciente ceremonia donde homenajearon la carrera del fallecido actor (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Según el padre de familia, los acompañantes -quienes dijo son personas de su confianza- que iban a bordo de la camioneta que fue baleada por la policía de Cuautitlán Izcalli tendrán en algún momento que salir a la luz pública para dar su versión; sin embargo, ahora se mantiene en bajo perfil para proteger la investigación:

“Sobre los acompañantes, yo siento que en su momento van a hablar por el aprecio que le tenían, el que me tienen a mí, tienen que hablar en algún momento”, expresó Pérez y aseguró que los hombres en cuestión estarían guardando silencio tras recibir presuntas amenazas por agentes no especificados.

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… Es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los venían persiguiendo, vivieron en carne propia eso, obviamente están asustados, ¿amenazados?, probablemente. No me lo han querido confesar”, expresó el padre de familia.

La familia Pérez Ocaña acudió en días recientes al sitio donde ocurrieron los hechos (Fotos: Instagram/@berthaocaa)

Y es que los Pérez Ocaña han tenido acceso a la carpeta oficial del caso emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con lo cual han contratado a un grupo de peritos privado y a una defensa legal para realizar indagaciones por su parte, en las que los testimonios de los dos hombres que acompañaban al también actor de Hermanos y detectives, sería clave en el esclarecimiento del caso.

“Pero lo que sí les puedo decir es que van a ser una pieza clave en esto y la última versión va a ser de ellos, van a decir las cosas como tienen que ser, como ellos las vivieron. Ellos van a hablar, es seguro”

Luego de la conferencia de prensa presentada por la familia, donde sostuvieron su hipótesis de que “Benito” habría fallecido por un disparo emitido por la policía local, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una tarjeta informativa reafirmando el resultado que ya habían comunicado hace semanas:

Esta es la tarjeta informativa emitida por la Fiscalía de EdoMex (Foto: Twitter/@FiscaliaEdomex)

“Es preciso aclarar que hasta este momento no hay evidencia técnico-científica que modifique la principal línea de investigación que esta institución tiene respecto de estos hechos, misma que señala que la víctima falleció a causa de un disparo accidental de un arma de fuego calibre .380 realizado por él mismo, y que de acuerdo a los testimonios de las dos personas que lo acompañaban en ese momento, el arma la sacó la víctima de la guantera de la unidad automotora.

“Esta Fiscalía concuerda con el señalamiento de los abogados para que otras instituciones o dependencias puedan analizar las actuaciones realizadas hasta ese momento en esta investigación y reitera su compromiso de transparentar ante la familia y sus representantes legales, las diligencias hechas en esta indagatoria”, se lee en el documento colgado en Twitter.

