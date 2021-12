Por qué familia de Octavio Ocaña cambió de abogados

Octavio Pérez Ocaña, padre del actor, está seguro de que su hijo fue ultimado por algún elemento de la policía del Estado de México Fotos: Twitter @GermanZepeda / @MarioBeteta

A poco más de un mes del asesinato de Octavio Ocaña, quien perdió la vida a finales de octubre pasado en circunstancias que aún continúan siendo investigadas, surge la noticia de que la familia del recordado “Benito” de la serie Vecinos cambiará de defensa legal en el caso que ha conmocionado al público.

Y es que luego del informe oficial de las autoridades, en el cual se determinó que Ocaña se habría disparado con su propia arma en medio de la persecución de la que fue objeto en las calles de Cuautitlán Izcalli, la familia del también actor de Hermanos y detectives ha desestimado la información.

Los padres y hermanas de Ocaña han asegurado que no descansarán hasta esclarecer qué fue lo que realmente pasó aquella noche de viernes, pues a su parecer, fueron los mismos elementos de la policía del Estado de México quienes habrían acabado con la vida del histrión de 22 años.

La familia Ocaña durante la ceremonia llevada acabo recientemente, donde se homenajeó la trayectoria de ''Benito'' (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Ahora ha quedado confirmado que la familia Pérez Ocaña se habría desligado del equipo legal junto al que venía manejando lo referente a su hijo, quien ha sido objeto de algunos homenajes para reconocer su trayectoria artística luego de su fallecimiento.

“En efecto, sí, se confirma, el señor Octavio Pérez Ocaña y su familia decidieron cambiar de abogados. De acuerdo a la información que les podemos adelantar hasta ahorita, el abogado que llevará este caso se llama Francisco Hernández, es un abogado humanista, es decir, especialista en temas de derechos humanos, van a llevar esta instancia con este enfoque humanitario”, mencionó la periodista Addis Tuñón en el programa De primera mano.

“También me comentan que serán los mismos peritos quienes seguirán llevando este caso; los abogados, no, los peritos sí”, añadió. Sin que exista mayor información al momento, el titular de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, mencionó cuál sería la razón del repentino cambio de planes:

En días pasados, la familia Pérez Ocaña acudió al lugar donde el actor perdió la vida Fotos: Instagram / @berthaocaa

“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, expresó.

Se mencionó que el padre de familia así lo confirmó en un reciente evento, una premiación donde Ocaña fue ovacionado: “Él me decía que por situaciones que se quieren guardar, y por respeto al trabajo de ellos, y porque ya no va con sus intereses, decidieron ir por el licenciado Francisco Hernández”, añadió Tuñón.

“Fueron educados, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, algo no les pareció”. La familia Pérez Ocaña ha absorbido todos los gastos derivados de la defensa legal en el caso de “Benito”, no es que alguien los esté ayudando: “Él está corriendo con todos los gastos, eran dos abogados además de el perito y es mucho lo que se tiene que pagar por esta investigación con la Fiscalía’', agregó la conductora Mónica Noguera.

La Trinidad, equipo de futbol donde jugaba Octavio Ocaña, también le rindió un tierno homenaje (Foto: Instagram/@berthaocaa)

El nuevo asesor legal de la familia Pérez Ocaña tiene una fundación Pro Humanitas, “es decir, no lucra con las personas que representa porque son víctimas ante derechos humanos, ese es un aliviane”, añadió Tuñón.

Recordemos que ya estamos en la fecha en la que el perito que tenían contratado tuvo que haber dado ya su dictamen. “Cuando vinieron dijeron que a partir de ese momento eran quince días y ya se están cumpliendo los quince días, por ende ya tendría que haber un dictamen cercano a lo que ocurrió para poder cotejar con lo que dijo la Fiscalía del Estado de México y saber si mintieron o n mintieron’', intervino el periodista Lalo Carrillo en la emisión. “Ya tienen en su poder las prendas que tenía en ese momento Octavio Ocaña y la próxima semana habrá rueda de prensa”, añadió Tuñón.

SEGUIR LEYENDO: