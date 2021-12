Carmelita Salinas: así se despidió el Club Guadalajara de su gran aficionada

La actriz coahuilense expresó en más de una ocasión su amor hacia los colores de las Chivas (Fotos: @leomeloj_14 / Twitter - Chivas)

El Club Deportivo Guadalajara despidió a una de sus más icónicas seguidoras, Carmelita Salinas. Las Chivas dedicaron unas palabras tras el sensible fallecimiento de la actriz a los 82 años de edad este jueves 9 de diciembre. La noticia retumbó al mundo del espectáculo, pero también al deporte y especialmente a este equipo de fútbol, del cual era fan.

“Tu espíritu aventurero quedará en nuestros corazones. Gracias por apoyarnos siempre, Carmelita. Contamos con tu aliento desde lo más alto”, escribió el equipo en su cuenta oficial de Twitter.

Mensaje del club rojiblanco (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@Chivas)

El emotivo mensaje fue enriquecido con los comentarios de los fanáticos de las Chivas, quienes expresaron su cariño a la también política. “Hasta el cielo. Nunca olvidaremos cómo nos enseñaste a porta con orgullo estos bellos colores”, “Descansa en paz, chivahermana”, “Siempre alentando y lo seguirá haciendo desde lo más alto”, fueron algunos de los tuits de los usuarios.

Destacó un seguidor que recordó cuando Carmelita estuvo presente en el campeonato de 1997 junto a Edith González. “Siempre que la veía me venía a la mente aquella final del 97 en el (Estadio) Jalisco junto con Edith González apoyando a mis Chivas. Ahora desde el cielo, seguirán echando porras a nuestro equipo”, redactó el usuario.

Los llamados “chivahermanos” apoyaron con la foto del momento de Carmen Salinas y Edith González en los festejos del campeonato de 1997. En la postal, ambas actrices sonrieron y portaron sus playeras del equipo con orgullo. No fue para menos, en esa final las Chivas golearon a su semejante Toros Neza para un marcador de 6 a 1.

Las actrices durante la final de 1997 (Foto: Twitter/@Lalexiab)

Salinas le explicó al narrador Enrique “El Perro” Bermúdez cómo nació su amor hacia los rojiblancos en una entrevista para TUDN. “Pedro Plascencia (esposo) estaba viendo un partido entre Atlas y Guadalajara. Algo quise hablar con él y me dijo: ‘Ahorita no me estés molestando, está jugando mi equipo’. Él nunca me había hablado así, le pregunté quién jugaba y me dijo que las Chivas y las Margaritas. Me molesté y dije que ojalá ganaran las Chivas, y de ahí nunca me volví a perder un partido de ellos”, comentó la celebridad de televisión.

Al interior de la casa de los Salinas se vivía con intensidad el llamado “Clásico Tapatío”. Pedro Plascencia, su única pareja en vida, rivalizó con su esposa y la convirtió en una de las “chivahermanas” más populares de toda la farándula.

Chivas mandó un mensaje de apoyo para Carmen Salinas cuando destacó la noticia de que sufrió un derrame cerebral (Foto: Twitter/@Chivas)

El amor de Carmen hacia el Club Guadalajara no era cosa menor. La productora de televisión llegó a apostar con Manuel “El Loco” Valdés, Jorge “El Burro” Van Rankin y Juan Carlos “El Borrego” Nava, quienes son aficionados del acérrimo rival de las Chivas, las Águilas del América.

Cuando trascendió la nota de que Carmelita sufrió un derrame cerebral, las Chivas no tardaron en mostrar su apoyo hacia la coahuilense. “La Familia Rojiblanca está contigo, mucha fuerza para salir adelante, Carmen Salinas #FuerzaCarmelita”, escribieron en su momento en su espacio oficial de Twitter.

Así se leyó el comunicado sobre la muerte de Carmelita (Foto: Twitter)

Por otro lado, la actriz de cine de ficheras conoció personalmente al jugador rojiblanco Tomás Balcázar quien fue leyenda para el equipo y, también, abuelo de uno de los máximos anotadores de Chivas, Javier Hernández. La amistad con los futbolistas la llevó a estar presente en el partido de despedida del “Chicharito” cuando portó la playera jalisciense por última vez para después ser fichado por el Manchester United.

Tras pasar un mes en revisión médica, Carmelita Salinas falleció el jueves 9 de diciembre, así lo anunció su cuenta de Instagram manejada por sus sobrinos y nietos. “Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas”, finalizó el comunicado.

