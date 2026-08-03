La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 03 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
El reporte del estado del aire es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de agosto
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 3 de agosto?
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto
Julio César desapareció tras salir de trabajar de una cafetería en Culiacán: 12 días después fue hallado sin vida
El joven de 21 años estudiaba arquitectura y trabajaba en Star Matcha para costear sus estudio
Gema estalla contra Yanet García tras su regreso a La Casa de los Famosos México 2026
Gema intentó consolar a Yanet tras la gala de eliminación y recibió un rechazo que no está dispuesta a dejar pasar
MÁS NOTICIAS