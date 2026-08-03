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Beca Rita Cetina 2026: qué estudiantes cobran su pago de agosto esta semana

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer esta mañana el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2026

Una niña sonríe, en uniforme escolar, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar frente al mapa de México; una mochila y útiles escolares en primer plano.
Una niña con uniforme escolar sonríe mientras sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar, flanqueada por un mapa de México y útiles escolares como una mochila, lápices de colores, cuaderno y regla, simbolizando el apoyo a la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Beca Rita Cetina inicia este lunes 3 de agosto el pago de 2 mil 500 pesos para familias de estudiantes de primaria pública en todo el país, según informó Julio León en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El depósito es único y anual, y se distribuye a lo largo de dos semanas según la letra inicial del primer apellido del menor registrado.

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El programa beneficia a 6 millones 694 mil 988 becarias y becarios de nivel primaria. La inversión total del Gobierno de México para este ciclo asciende a 16.7 mil millones de pesos.

Niña mexicana con uniforme escolar, cuadernos de espiral, lápices de colores, tijeras, reglas, marcadores, notas adhesivas y una computadora portátil, sobre fondo vibrante.
El programa opera con esquemas distintos según el nivel escolar: primaria recibe un pago anual y secundaria recibe depósitos bimestrales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera semana de agosto cobran los apellidos de la A a la L

El calendario de agosto arranca esta semana, del lunes 3 al viernes 7 de agosto con los depósitos distribuidos por apellido:

  • Lunes 3: A y B.
  • Martes 4: C.
  • Miércoles 5: D, E y F.
  • Jueves 6: G.
  • Viernes 7: H, I, J, K y L.

Los depósitos llegan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar que tienen registrada las familias beneficiarias.

Infografía de calendario de pagos Beca Rita Cetina, agosto 2020. Incluye $2,500 para uniformes y útiles, 6.69M becarios, $16.7 mmdp inversión. Utiles escolares
Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, anunció el calendario de pagos de agosto en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Calendario oficial de pagos, Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Quien no tenga su tarjeta activa o no recuerde a nombre de quién está registrada debe verificarlo antes de su fecha de pago para evitar contratiempos con el cobro.

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Quiénes reciben su pago la segunda semana de agosto

A partir del lunes 10 continúan los depósitos:

  • Lunes 10: M.
  • Martes 11: N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 12: R.
  • Jueves 13: S.
  • Viernes 14: T, U, V, W, X, Y y Z.

El recurso debe destinarse a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Para los alumnos de primaria, el uso está enfocado a esos dos rubros, a diferencia de los estudiantes de secundaria, cuyo apoyo puede cubrir también alimentos vinculados a la asistencia a clases y transporte entre el hogar y el plantel.

Infografía con calendario de agosto, mochila, uniforme escolar, útiles, fechas de pago de la beca Rita Cetina, iniciales de apellidos, autobús escolar.
En agosto, las familias de niñas y niños de primaria pública registrados en la Beca Rita Cetina reciben un pago único de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Primaria y secundaria tienen esquemas distintos

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina opera con dos modalidades según el nivel escolar.

Las familias con hijos en primaria reciben un pago único anual de 2 mil 500 pesos por alumno registrado, que es al que corresponde este calendario.

Las familias con hijos en secundaria, en cambio, reciben mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de ese nivel a partir del segundo inscrito.

Una madre y un niño de espaldas reciben una tarjeta del Banco del Bienestar de manos de una persona adulta sentados en una mesa con bolígrafos y una caja de tarjetas.
Una familia queda excluida del programa si recibe simultáneamente otra beca educativa para el mismo fin otorgada por una dependencia federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa es compatible con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto al de este apoyo.

La condición que excluye a una familia es recibir simultáneamente otra beca educativa para el mismo fin, otorgada por alguna dependencia de la Administración Pública Federal.

Un adulto entrega una tarjeta del Banco del Bienestar a una mujer en un aula escolar. Detrás de la mujer, un grupo de niños espera. La tarjeta es claramente visible.
La Beca Rita Cetina es un apoyo universal impulsado por el Gobierno de México para familias con hijos en escuelas públicas de educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago de agosto es exclusivo para primaria y no forma parte del esquema bimestral

La Beca Rita Cetina opera con calendarios distintos según el nivel escolar.

Para secundaria, los depósitos son bimestrales y el calendario excluye julio y agosto por ser periodo vacacional, lo que genera una pausa de cerca de cuatro meses entre el último pago del ciclo 2025-2026 —entregado en junio— y el siguiente, previsto para octubre en el ciclo 2026-2027.

A través de su perfil oficial de Facebook, Julio León indica las fechas de dispersión de pagos para las diferentes becas para el bienestar.

El pago de agosto es exclusivo para familias de primaria: se trata del apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes, independiente del esquema bimestral, y está programado para llegar justo antes del regreso a clases.

La beca solo aplica para escuelas públicas escolarizadas

Para ser beneficiaria o beneficiaria del programa, la familia debe tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada, según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Una niña mexicana con uniforme escolar y su madre en una tienda. La niña sonríe, sosteniendo una tarjeta del Banco del Bienestar y billetes de 200 y 500 pesos.
Para secundaria, el siguiente pago bimestral está previsto para octubre de 2026, ya dentro del ciclo escolar 2026-2027, tras la pausa vacacional de julio y agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quedan fuera quienes estudian en modalidad mixta —que combina clases presenciales con aprendizaje a distancia— o no escolarizada, como telesecundaria para trabajadores o educación comunitaria.

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