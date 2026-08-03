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Un cargamento con más de 18.000 explosivos fue interceptado en la Amazonía ecuatoriana

La Fiscalía investiga el origen y el destino del material, cuyo transporte requiere autorización estatal

Los explosivos decomisados solo pueden circular con permisos estatales. (Policía Nacional)
Los explosivos decomisados solo pueden circular con permisos estatales. (Policía Nacional)
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El traslado de un cargamento compuesto por miles de explosivos terminó frustrado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, donde la Policía Nacional detuvo a dos personas e incautó uno de los mayores volúmenes de este tipo de material decomisados en Ecuador durante los últimos meses. La operación dejó bajo custodia más de 18.600 elementos utilizados para detonaciones, entre ellos dinamita, cápsulas fulminantes y mecha lenta, cuya circulación está sujeta a estrictos controles por parte del Estado.

La intervención se produjo durante un operativo de vigilancia ejecutado en la avenida Troncal Amazónica, una de las principales vías de comunicación del sur del país. En ese punto, agentes policiales detuvieron una camioneta para una inspección y descubrieron que en su interior se transportaba una gran cantidad de explosivos sin que los ocupantes presentaran la documentación que acreditara su movilización.

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Los ocupantes del vehículo, identificados por las autoridades como Ángel P. y Wilman P., fueron aprehendidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales para el inicio de las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, el caso se investiga por el presunto transporte no autorizado de material explosivo.

La Policía anunció que continuará con los operativos. Europa Press/Contacto/Mateo Armas
La Policía anunció que continuará con los operativos. Europa Press/Contacto/Mateo Armas

El inventario realizado por la Policía determinó que el cargamento estaba integrado por 7.766 tacos de dinamita, 10.900 cápsulas fulminantes y 25 rollos de mecha lenta. Además del material explosivo, los agentes retuvieron la camioneta utilizada para el traslado y una computadora portátil, incorporada como evidencia para las diligencias investigativas.

Las autoridades buscan establecer de dónde provenían los explosivos, cuál era su destino final y quiénes integraban la cadena de abastecimiento y transporte. Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que el cargamento estuviera dirigido a actividades de minería ilegal, una problemática que se ha expandido en varias provincias del sur y la Amazonía ecuatoriana debido al alto valor de minerales como el oro.

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Hasta el momento, la Policía no ha informado si los dos detenidos registran antecedentes penales ni ha revelado la existencia de vínculos con organizaciones delictivas. Tampoco se ha precisado si el material tenía como destino un campamento minero clandestino o alguna otra actividad ilícita. Esos aspectos forman parte de las diligencias que desarrolla la Fiscalía con apoyo de las unidades especializadas.

La operación se ejecutó en una de las provincias de la Amazonía ecuatoriana. (Ejército ecuatoriano)
La Amazonía ecuatoriana se ha convertido en un lugar de operación del crimen organizado. (Ejército ecuatoriano)

En Ecuador, la fabricación, almacenamiento, comercialización y transporte de explosivos industriales está sometida a un régimen de control estatal. Empresas autorizadas pueden emplearlos en sectores como la minería y la construcción, pero su movilización requiere permisos específicos y medidas de seguridad destinadas a impedir que estos insumos sean desviados hacia actividades ilegales.

El decomiso ocurre en una provincia donde la presencia de explotaciones mineras ha incrementado la demanda de este tipo de materiales. Paralelamente, las autoridades han detectado un crecimiento de operaciones clandestinas que utilizan explosivos para abrir frentes de extracción sin autorización, con impactos sobre el ambiente y la seguridad de las comunidades cercanas.

Durante los últimos años, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado los operativos para desarticular redes dedicadas al suministro ilegal de explosivos. En distintas intervenciones se han decomisado dinamita, detonadores y otros insumos empleados tanto en minería ilegal como en actividades vinculadas a organizaciones de delincuencia organizada que operan en diferentes zonas del país.

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La computadora incautada durante el operativo será sometida a pericias informáticas con el fin de identificar posibles registros de comunicaciones, rutas de transporte, contactos o documentos que permitan reconstruir la logística detrás del cargamento. Los investigadores también buscan determinar si existen otras personas involucradas en el abastecimiento y la distribución del material.

Tras la aprehensión, todo el cargamento fue trasladado bajo cadena de custodia a instalaciones autorizadas para su almacenamiento seguro, mientras continúan las diligencias judiciales. La Policía informó que mantendrá los controles en los principales corredores viales del país para detectar el transporte irregular de explosivos y evitar que estos materiales lleguen a manos de estructuras dedicadas a actividades ilícitas, especialmente en zonas donde la minería ilegal continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades ecuatorianas.

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