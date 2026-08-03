Beca Rita Cetina 2026: quiénes cobran su pago hoy lunes 3 de agosto

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Los pagos de la Beca Rita Cetina 2026 comenzaron este lunes 3 de agosto para los beneficiarios que realizaron su registro en marzo. La entrega del apoyo económico se realiza directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, un mecanismo que permite que los recursos lleguen a las familias sin intermediarios.

El apoyo contempla un depósito de 2 mil 500 pesos, destinado a ayudar con algunos de los gastos que implica el regreso a clases, como la compra de uniformes y útiles escolares para estudiantes beneficiarios.

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Para conocer si el recurso ya fue depositado, las familias cuentan con diferentes opciones de consulta. Pueden revisar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o utilizar la aplicación móvil del banco para verificar la disponibilidad del apoyo.

El sistema de entrega fue organizado de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada alumno, una medida que permite distribuir los depósitos durante varios días y evitar concentraciones en las sucursales bancarias. De esta manera, cada beneficiario puede identificar la fecha asignada para consultar su pago.

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Calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina 2026: revisa la letra que corresponde

Una infografía detalla el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares en agosto, con una inversión social de 16.7 mil millones de pesos para más de 6.6 millones de beneficiarios. (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

La programación de los pagos se estableció tomando como referencia la inicial de la CURP de los estudiantes. Este orden busca facilitar el proceso de entrega y permitir que las familias tengan mayor claridad sobre cuándo revisar la llegada del recurso.

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto: letras A, B

Martes 4 de agosto: letra C

Miércoles 5 de agosto: letras D, E, F

Jueves 6 de agosto: letra G

Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K, L

Lunes 10 de agosto: letra M

Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto: letra R

Jueves 13 de agosto: letra S

Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y, Z

La calendarización permite que los depósitos se distribuyan de manera escalonada, reduciendo la saturación en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar. Además, facilita que los beneficiarios puedan organizar sus tiempos para revisar la disponibilidad del apoyo.

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Es importante recordar que la fecha depende de la letra inicial de la CURP del alumno, por lo que consultar correctamente este dato ayuda a evitar confusiones durante el periodo de entrega.

Qué deben revisar los beneficiarios para disponer del recurso

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para recibir correctamente la Beca Rita Cetina 2026, es necesario que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y que los datos personales del estudiante estén actualizados ante las autoridades correspondientes.

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Aunque el apoyo busca contribuir con los gastos escolares, también representa una herramienta para fortalecer la continuidad educativa y disminuir las dificultades económicas que pueden afectar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Antes de acudir a consultar o retirar el dinero, se recomienda verificar la letra inicial de la CURP y esperar la fecha indicada en el calendario. De esta forma, las familias podrán acceder al recurso de manera más ordenada y aprovecharlo para cubrir las necesidades escolares de los alumnos beneficiarios.

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