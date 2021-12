Jacqie Rivera envió mensaje a su familia en el aniversario luctuoso de Jenni: “Todo va a estar mejor”

Jacqie Rivera envió tiernos mensajes a su familia en este aniversario de la muerte de su mamá, Jenni Rivera (Foto: @jacqierivera/ Instagram)

Este jueves 9 de diciembre es el aniversario luctuoso de Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo. Tras su fallecimiento, su familia habría comenzado una disputa debido a la herencia que dejó la cantante. En este contexto, su hija Jacqie, la nueva albacea del legado, envió afectuosos mensajes a todos sus familiares, a quienes les expresó el amor que siente por ellos.

Jacqie, una de las hijas mayores de Jenni Rivera, este jueves que se celebran nueve años de la muerte de la Diva de la Banda, compartió las palabras que le gustaría decirle a su familia, la cual desde hace unos meses atrás se encuentra dividida debido a una auditoría que los hijos de la cantante pidieron se realizara a la empresa Jenni Rivera Enterprises (JRE), y en específico a su tía Rosie Rivera, quien anteriormente la lideraba.

En entrevista con People en Español, la cantante se sinceró sobre sus sentimientos hacia su mamá, papá, hermanos y tíos, a quienes agradece lo que le han enseñado durante los últimos años. “Siento que en algún tiempo todo va a estar mejor, pero ahorita como que nos estamos dando un poquito de espacio”, comenzó.

Tras nueve años de la muerte de la "Diva de la Banda" lo conflictos entre su familia son más graves que nunca debido a la gran herencia que dejó (Foto: Instagram/@jennirivera)

Iniciando con el mensaje a la intérprete de La gran señora, le dio las gracias por el esfuerzo que realizó por siempre sacar a sus hijos e hijas adelante, pese a los malos momentos que atravesó en su carrera y personalmente.

“A mi mamá le quiero decir gracias por todo lo que sacrificó por nosotros, por siempre ponernos primero y le pido que me perdone. Ahora entiendo qué tanto [peso] estaba cargando y que lo hizo con tanta gracia y con tanto amor que realmente sí hizo un gran trabajo en ser madre y padre a la vez”, dijo.

También a José Trinidad Marín, primer esposo de Jenni, padre de sus primeros tres hijos y quien actualmente se encuentra en la cárcel por haber abusado sexualmente de Jacqie, Chiquis y Rosie, volvió a decir que lo perdona por todo el daño que le hizo.

Jacqie causó controversia con el primer mensaje que le envió a su papá, "Trino" Marín, quien cumple su condena de 31 años tras las rejas por abusar sexualmente de sus hijas y su cuñada (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Lo perdono. (...) Lo perdono por no ser lo que necesitaba. Siempre digo que el hecho de que no tuve papá moldeo muchas cosas en mí. Le quiero dejar saber que lo perdono y que desde este momento voy a tomar responsabilidad por la persona que soy, que nunca va a ser su culpa. Lo quiero”.

Este no sería el primer mensaje que le envía a su padre con estas palabras, pues desde este miércoles Jacqie ha compartido con sus seguidores que ha perdonado a Trino, incluso hoy lanzó el tema Hurt por el aniversario luctuoso de su madre, pero dedicada a su padre.

A su tío, Juan Rivera, con quien actualmente no tendría la mejor de las relaciones, pues ha manifestado que no fue una decisión correcta desconfiar de Rosie como albacea ni líder de JRE y pedir la auditoría. Pese a los problemas familiares, le dio las gracias por haber actuado como un padre para ella.

Algunos de los roces que ha tenido la familia Rivera se originaron cuando Rosie anunció su renuncia como albacea de su hermana, lugar que tomó Jacqie, según lo estipulado por el testamento de la cantante (Foto: EFE/ Iván Mejía/Archivo)

“Lo quiero mucho, lo amo. Le doy gracias por llenar ese lugar de papá cuando yo lo necesitaba. Aunque es poco refinado, yo le voy a dar paciencia, porque eso es lo que me han dado a mí. Y que no es un adiós, sino hasta luego”

Para sus hermanas y hermanos, agradeció la compañía que le han dado y les prometió siempre estar para ellos cuando lo necesiten, pero a Johnny, el más pequeño de todos, le envió un mensaje especial, en el que le dio las gracias por ser valiente y actuar de acuerdo a lo que él cree que es correcto.

Y es que Johnny ha sido quien ha evidenciado los desperfectos que ocurren dentro de su familia y los problemas que existen con la herencia.

“Le doy gracias por su valentía. Tomó mucha valentía hacer lo que hizo, pero realmente esa valentía nos esforzó a todos a crecer, a salir de ese lugar de confort, de no querer crecer, no querer sanar y le doy gracias por su valentía para hacer lo que él sabía que era correcto, porque me ayudó bastante”, dijo la cantante.

