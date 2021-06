Jacquie Rivera pone freno a los ataques por herencia de Jenni: “Daría todo el dinero por ver a mi mamá otra vez”

Jacqie Rivera habló por primera vez sobre la situación que atraviesa la familia Rivera. (Foto: @jacqierivera/ Instagram)

Jacquie Rivera, la segunda hija de la cantante Jenni Rivera, se sinceró sobre la situación familiar que la famosa dinastía está atravesando al volverse público el tema de la herencia de “La Diva de la Banda”.

La dinastía Rivera no ha dejado de estar en el centro de los reflectores en los últimos años, sobre todo hace unos días que salió a la luz la polémica sobre quién sería la nueva albacea de la herencia de Jenni, por lo que, a través de su Instagram, Jacquie expuso su punto de vista sobre la delicada situación.

Con el pretexto del estreno del video de su canción “Defender”, la mujer de 32 años se dejó ver con ropa cómoda y en su lado más vulnerable.

“Les pido que oren, que vean una familia que se está rompiendo a pedazos y que puedan entender que no es tan fácil estar enfrente de tantos ojos, de tantas opiniones”, expresó entre lágrimas y con al voz entrecortada.

La hija de Jenni y de José Trinidad Marín Quintero dejó en claro que, contrario a lo que se ha dicho en medios de comunicación, los intereses de la familia van más allá de lo económico.

“Mucha gente quiere decir que solamente nos importa el dinero... Ustedes no saben lo que daría, daría todo el dinero del mundo para ver a mi mamá y a mi familia juntas otra vez”, dijo frente a la cámara.

Hace unos días, la noticia de que Johnny López, el hijo menor de la cantante, solicitó a Rosie Rivera una auditoría acerca de la empresa Jenni Rivera Enterprises generó gran polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales, en donde predominaron las críticas.

Johnny López solicitó una auditoría a Rosie Rivera por su manejo en la empresa de su hermana. (Foto: Instagram / @rosierivera)

Sin embargo, Rosie explicó al show Hoy Día que le parecía algo completamente común, pero los fans no dejaban de insultar a los integrantes de la Dinastía Rivera, lo que orilló a Jacqie a dar la cara.

“El punto de este live es para darles otro punto de vista, que todos somos humanos, todos somos imperfectos. No hay uno que está mal, uno que está correcto”, puntualizó la artista.

Según Jacqie, el problema central de los descontentos entre familiares es la falta de comunicación y de confianza, así como el hecho de que por ser figuras públicas, sus vidas están expuestas a comentarios en redes sociales.

Jacqie expresó que los comentarios en redes sociales les afectan mucho a ella y sus familiares. (Foto: Instagram / @jacqierivera)

“Hemos cometido errores entre familia, como cualquier otra familia, como tu familia. Hay mal entendidos, hay mala comunicación y luego hay pleitos, eso no nos hace una mala familia. Nada más estamos enfrente de todos para que se burlen de nosotros”, dijo la también cantante.

Rivera aprovechó para pedirle a los fans que consideraran el poder que tienen los mensajes que dejan a los artistas a través de las redes. “Duele el corazón. Lo he visto, cómo han herido a mis familiares y les pido que en vez de dar una opinión tan rápida, se pongan en nuestro lugar”, pidió completamente deshecha.

La esposa de Michael Campos solicitó al público que no hicieran a caso a los rumores que trascendían respecto a su familia. “Para ustedes es 10 minutos de chisme, de que se burlen de nosotros, pero yo no sé con qué voy a quedar después de todo esto. Yo no sé”, repitió.

Jacqie Rivera pidió que pararan los insultos contra su familia. (Foto: Instagram / @jacqierivera)

“Yo ya he perdido a mi mamá, nunca va a regresar. Mi anhelo es que pudiera tener a mi familia junta para sentirla cerca, pero se ve que eso no va a suceder”, explicó destrozada.

Hace unos días, Juan Rivera confirmó que es Jacqie la nueva albacea de la herencia de Jenni Rivera, después de que Rosie renunciara a ese lugar. Ello aumentó los rumores de una muy mala relación entre hermanos, e incluso trascendió la noticia de que supuestamente la intérprete de Basta Ya habría abusado de “Chiquis” Rivera.

