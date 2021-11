La contundente respuesta de Marjorie de Sousa a críticas de Alicia Machado

Machado comentó que lo que está sucediendo es lo peor que puede hacer una madre (Foto: Instagram @machadooficial/@arjodsousa)

Después de que Alicia Machado participara en La Casa de los Famosos y emitiera fuertes comentarios sobre la relación de Marjorie de Sousa y Julián Gil, la actriz de La desalmada dio su opinión al respecto.

Toda esta controversia inició cuando en el reality de Telemundo, Machado platicaba con su compañera Cristina Eusatace. Ahí, aseguró conocer personalmente a Julián Gil y arremetió contra Marjorie asegurando que era imposible que una madre le quite a un padre el derecho de ver a su hijo.

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él [...] Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, comentó Alicia.

La exconcursante de MasterChef Celebrity mantuvo su postura en contra de la actitud de Marjorie y también aseguró que la actriz ha logrado ganar las batallas legales contra Julián porque consiguió un “tipo con dinero y poder”, quien le ha ayudado con los gastos de su defensa.

La ex pareja se inmiscuyó en un problema legal (Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil)

Finalmente Machado comentó que lo que está sucediendo es lo peor que puede hacer una madre. “Eso es una bajeza como persona. Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer, es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”.

Otro de los artistas que ha mostrado su apoyo hacia el actor argentino, pues ha pasado por la misma situación fue Eugenio Derbez, quien en una entrevista para Hoy Día compartió su opinión. “Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”.

En este sentido, Marjorie lleva varios años en una disputa legal con Gil, pero desde agosto de 2019 la actriz cuenta con la patria potestad del niño y el actor debe otorgar el 20 por ciento de sus ingresos como concepto de manutención. Además, las visitas a Matías están restringidas y deben ser concedidas por su madre.

Por lo anterior, durante el más reciente encuentro con los medios, De Sousa se mostró sorprendida ante la pregunta de los reporteros sobre su opinión de las declaraciones de Machado y negó conocer de qué hablaban.

“No tengo idea, mi amor, no tengo idea de qué me dices”, destacó.

La actriz negó conocer las críticas de Machado (Foto: Instagram)

Respecto a su actual relación romántica con Vicente Uribe, la actriz no quiso dar muchos aspectos al respecto y destacó que se encuentra en un momento muy pleno.

“Está todo perfecto y todo feliz. Los quiero mucho que Dios los bendiga. Lo que tengo me llena demasiado, lo que Diosito mande yo creo que es un extra y hay que agradecer siempre. Ahorita me encuentro muy feliz, muy tranquila, enamorada de la vida, de mi hijo y de todas las cosas bonitas”, dijo.

Además, aprovechó el momento para hablar un poco sobre el estado de salud de Carme Salinas y se mostró preocupada por ella.

“He estado al pendiente, le escribo todos los días a Sebastián, que sé que está ahí. Le digo que me avise qué onda y qué ha pasado. Estamos rezando y pidiéndole a Diosito que nos la regrese y nos la deje un ratito más. Yo creo que todos la queremos aquí”, ahondó.

