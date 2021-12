Así quedó el rostro de Raúl Araiza después de un arreglo estético

Raúl Araiza vivió momentos de angustia en pleno programa en vivo al someterse a un tratamiento estético que no terminó nada bien (Foto: Instagram/negroaraiza)

Raúl Araiza vivió momentos de angustia en pleno programa en vivo al someterse a un tratamiento estético que no terminó nada bien. El también actor que acaba de participar en la telenovela La Desalmada aceptó ser el modelo de la aplicación de una “Mesoterapia Poli-Revitalizante” llamada “NCTF”. El conductor de Hoy sufrió frente a las cámaras al ser inyectado, además de que no esperaba que el tratamiento le hiciera una reacción alérgica sacándole numerosas bolitas en el cuello y la zona de los ojos.

Momentos antes de iniciar la mesoterapia, el conductor aseguró que los tratamientos estéticos deberían ser una prioridad de los hombres y no solo de las mujeres; Araiza manifestó que dentro de una relación ambos tienen el derecho y la obligación de cuidar su apariencia física, por lo que este tipo de tratamientos son válidos.

Raúl Araiza entró en shock al ver su rostro hinchado Fotos: Las Estrellas

“Es que luego, como decíamos antes de esto, exigimos mucho los hombres de; ‘amor estás hinchada, estás reteniendo líquidos’, pero nosotros qué. Debería esto ser parejos para ambos, no solo para ellas, también es nuestra obligación cuidar la apariencia física”, expresó el conductor, segundos antes de ser inyectado.

Durante la presentación del producto y la explicación de cómo sería aplicado, así como los beneficios que tendría, usuarios de redes sociales aseguraron que el conductor se noto muy nervioso, a pesar de su discurso.

“Estaba diciendo que los hombres deberían cuidarse más y no sé qué, pero solo vio las pequeñas agujas y ya quería salir corriendo”, “Fue demasiado extraño que se prestara para algo así cuando con solo ver su cara todos notamos que tenía miedo”, “Su miedo hizo que todo el comentario a favor de cuidar la belleza mascuilina quedara a segundo plano”, “Que incomodo fue ver al ‘negrito’ teniendo que decir algo sobre arreglos estéticos cuando el siempre dice que no se hace nada”, escribieron en Twitter.

En meses anteriores, Raúl Araiza habló de la mala experiencia que tuvo al ponerse toxina botulínica o también conocida como “Botox” Fotos: Las Estrellas

En meses anteriores, Raúl Araiza habló de la mala experiencia que tuvo al ponerse toxina botulínica o también conocida como “Botox”, ya que el conductor aseguró que lo realizó dos veces y los resultados no fueron para nada de su agrado y mucho menos lo que esperaba:

“A mí no me cae bien el botox, puse dos veces y me quedó el ojo como en la nuca, jamás me lo volvería a poner. Cualquier cosa que uno se hace se ve a cuadro y más los que estamos a cuadro todos los días, yo nunca he negado lo que me vaya hacer. Tengo mis arrugas y mis canas y me gusta o sea yo entiendo mi edad, el día que me haga algo se va a notar”, expresó Raúl el ‘Negro’ Araiza.

Paul Stanley inyectó a Raúl Araiza

Además a principios de año el actor de novelas como Un Gancho al Corazón, Papá a toda madre o Cadenas de Amargura dejó que su compañero de trabajo Paul Stanley aprendiera a inyectar con él. A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la emisión de Unicable, Miembros Al Aire , se apreció el momento en que el protagonista de Mi Querida Herencia tomó una jeringa y la enterró en un glúteo de Raúl Araiza.

Después de esa situación, los fans del matutino de Televisa, afirmaron que por esa razón el conductor se vio tan nervioso al ser inyectado en el rostro: “Es lógico que si una vez te inyectan y terminas todo sangrando, o no #Stanley, siempre te quedará el trauma”, “Cuando vi su cara recorde cuando el otro muchacho lo inyectó y terminó con más grande de lo normal”, “Si todos sabemos que ahora el ‘negro’ le tiene miedo a las jeringas es por el Stanley y su mala decisión de picarlo”, escribieron.

