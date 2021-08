“Me fascina todo de él”: Margarita Vega habló sobre su relación con Raúl Araiza

Ambos artistas no han parado de demostrar su cariño a través de redes sociales (Fotos: @negroaraiza / @maravegaoficial)

Luego de que Raúl Araiza confirmara su romance con la actriz y conductora Margarita Vega, la colombiana compartió más detalles en torno a su relación con el conductor del programa matutino Hoy, en donde resaltó que no le importa lo que la gente pueda llegar a decir sobre su amorío.

“No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente y jamás nadie me ha mantenido, trabajo desde los 17 años”, dijo la actriz en entrevista con TVNotas. Asimismo recalcó el gran amor que siente por el conductor: “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, agregó la artista de 35 años.

Margarita Vega narró cómo fue que Araiza la invitó a salir (Foto: @maravegaoficial/ Instagram)

Durante dicha entrevista, la colombiana reveló cómo conoció a Araiza y cómo el conductor la invitó a salir.

“Hace como cinco años fui al programa Hoy, iba a promocionar la novela Mi corazón es tuyo y Raúl me entrevistó; ésa fue la primera vez que cruzamos miradas, pero en ese entonces él todavía estaba casado con Fernanda. Un día me mandó un mensaje saludándome, y un mes después me invitó a salir; yo tenía tres años soltera, por eso decidí aceptar”, comentó Vega.

Asimismo narró cómo fue su primera cita y qué fue lo que la cautivo del conductor de matutino de Televisa.

“Me gustaba físicamente, pero además es un caballero, atento, educado, formal. Raúl me encanta, me fascina todo de él, es un hombre maravilloso; me gustan sus ojos, su sonrisa, su buen humor y como hombre me fascina cómo me despeina la cotorra... ¡es maravilloso y espectacular!”, mencionó la colombiana.

Vega señaló que sí ha tenido contacto con la hijas del conductor (Foto: Instagram/@maravegaoficial)

Sobre la poca relación que ha mantenido con las hijas del conductor, Vega dijo que aún no los ha conocido, sin embargo sí ha tenido contacto con una de ellas.

“He platicado con ellas y con Fer por teléfono y me parecen mujeres maravillosas, se han portado increíble conmigo”, finalizó.

El noviazgo entre los actores fue confirmado por el conductor, quien aseguró que Margarita Vega “es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba”, expresó Araiza luego de comentar que él “no ve la vida sin amor”, ya que ese sentimiento es parte de estar contento y pleno.

Raúl Araiza fue quien diera conocer su relación con la colombiana (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“El Negro” destacó que parte del buen funcionamiento de su relación con la actriz colombiana es que ella también se desenvuelve profesionalmente en el mismo ámbito, lo cual facilita el entendimiento y la comprensión dentro del noviazgo. “Aquí si hay comprensión completa de la profesión porque ella ha hecho muchas series y ha hecho muchas cosas en Colombia y luego acá también. Se entiende cuando no se puede ver uno, cuando los llamados te los cambian, etc.”, expresó

El pasado mes de marzo, el conductor confirmó la ruptura con María Amelia Aguilar, con quien había mantenido una relación de poco más de un año y aseguró que había sido algo de mutuo acuerdo. La razón por la cual decidieron romper su romance fue que la carga de trabajo de Araiza les impedía verse, por lo que el conductor enfatizó en la importancia de compartir tiempo en pareja.

Antes de terminar con Aguilar, la pareja se vio envuelta en una serie de rumores que hablaban de una supuesta infidelidad, teoría que “El Negro” negó. En una entrevista con la revista TV Notas, Araiza apuntó que la razón principal por la que decidieron finalizar el noviazgo fue su trabajo como actor y conductor.

SEGUIR LEYENDO: