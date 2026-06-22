Colombia

Así reaccionaron algunas celebridades a la victoria de Abelardo de la Espriella y al desarrollo de la jornada electoral

El presidente electo de Colombia alcanzó más de 13 millones de votos en las urnas y superó por más de 200.000 a Iván Cepeda

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Abelardo de la Espriella obutvo 13 millones de votos - crédito Jair Coll/Reuters
Abelardo de la Espriella obutvo 13 millones de votos - crédito Jair Coll/Reuters

Los ciudadanos salieron a las urnas el 21 de junio de 2026 para elegir a un nuevo mandatario para el país. Con 12.959.542 votos, Abelardo de la Espriella, de la derecha, se posicionó como el nuevo presidente electo de Colombia. Acaparó el 49,66% de los sufragios totales y superó a su contendiente, Iván Cepeda Castro, de la izquierda, por 250.830 votos, que representan un 0,96%.

El aspirante del Pacto Histórico logró 12.708.712 respaldos por parte de la ciudadanía, que equivalen a un 48,70%. Esos resultados corresponden al 99,99% de las mesas escrutadas, en las que se registraron 26.345.364, según el boletín N° 66 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Las reacciones a estos resultados no se hicieron esperar. Así como el país político colombiano e internacional expuso su postura al respecto, las celebridades del país también dieron a conocer su posición. Entre las personas que reaccionaron a los resultados del preconteo está el humorista Piter Albeiro, que publicó varios mensajes en su cuenta de X, en los que se expresó con violencia.

Es imposible que Colombia tenga 12 millones de hptas es imposible”; “Más de 12 millones de colombianos mataron a Miguel Uribe. Increíble”; “No hay necesidad de llegar a la violencia a hoy lo unico que se sabe es que la costa colombiana esta llena de traidores que patrocinan a la guerrilla nada mas”; escribió el humorista en su cuenta de X.

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El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X
El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X

La presentadora Mónica Rodríguez se unió a las reacciones, exponiendo una reflexión sobre lo que mostró la votación de los colombianos en las urnas. De acuerdo con la locutora, los resultados fueron muy cerrados y marcaron la derrota de Iván Cepeda porque, desde su perspectiva, en la campaña cometió todo tipo de errores que impidieron atraer a los electores.

Entre las equivocaciones que cree que cometió está el haberse alejado de la prensa en la primera vuelta presidencial, el no haber asistido a debates y el confiar que su candidatura se sostendría solo con pronunciamientos en la plaza pública.

Cepeda tenía que ser más crítico con este gobierno y sus escándalos de corrupción. Pero guardó muchos silencios, fue muy tibio frente a muchos temas que preocupaban del gobierno. La intervención de Petro en campaña, RESTÓ. No le alcanzó y ahí están los resultados", precisó.

La presentadora Mónica Rodríguez se pronunció sobre los resultados electorales - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X
La presentadora Mónica Rodríguez se pronunció sobre los resultados electorales - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Por su parte, el actor Lincoln Palomeque compartió en sus redes sociales la foto del presidente electo Abelardo de la Espriella, dejando ver su simpatía por su proyecto político. Eso mismo hizo la actriz y periodista Jessica Cediel, que en sus redes no dudó en mostrar su alegría por la victoria del abogado y de su fórmula vicepresidencial, el economista José Manuel Restrepo.

El nueno presidente de Colombia, que Dios lo guíe”; “Gracias Dios!!!!!! Ganamos!!!! Colombia ya eligió”, escribieron Palomeque y Cediel en sus redes sociales.

Jessica Cediel y Lincoln Palomeque reaccionaron a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @lincpal/IG y @jessicacedielnet/IG
Jessica Cediel y Lincoln Palomeque reaccionaron a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @lincpal/IG y @jessicacedielnet/IG

La actriz Francisca Estévez, por su parte, dio a conocer a sus seguidores que votó por el candidato presidencial Iván Cepeda, que es afín al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Cuando se confirmó que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones, compartió un mensaje en una historia de Instagram. “Pues amores, a seguir con el amor y la buena vibra, que el odio no nos separe”.

Francisca Estevez reaccionó a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @itsfrancissca/IG
Francisca Estevez reaccionó a la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @itsfrancissca/IG

¿Qué sigue tras el preconteo?

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que ahora sigue el proceso de escrutinio, que sí es vinculante, por medio del cual se verifican los resultados del preconteo y se determinan los votos exactos que recibieron los candidatos presidenciales.

En esta etapa, la organización electoral y nuestra institucionalidad seguirán demostrando su solidez mediante el trabajo de jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, así como con el acompañamiento y la veeduría de los testigos electorales, la Procuraduría y las personerías, así como de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales”, explicó.

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