Mariah Carey prepara bioserie donde podría hablar de su romance con Luis Miguel

Mariah Carey y Luis Miguel grabaron juntos la canción, After Tonight

La cantante estadunidense Mariah Carey, tal como su expareja Luis Miguel, ha estado planificando la grabación de su propia bioserie, según reveló en una pequeña entrevista. Aún son muy pocos los detalles que se han revelado sobre este proyecto que sería una secuela que sumaría al libro de su vida titulado The Meaning of Mariah Carey.

La serie podría tener como base, las historias de su libro y se podría incluir los pasajes más llamativos de la vida de la afamada cantante, sus comienzos en el mundo artístico, su relación con Luis Miguel, su matrimonio fallido con el productor musical y empresario, Tommy Mottola, actual esposo de la mexicana Thalía.

“Lo primero es lo primero. Escribí mis memorias el año pasado, The Meaning of Mariah Carey, y solo es relevante para esta conversación porque ya está disponible la edición de bolsillo”, aseveró en el programa radial de la emisora Z100.

FILE PHOTO: Singer Mariah Carey looks on as she attends Variety's 2019 Power of Women: Los Angeles, in Beverly Hills, California, U.S., October 11, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Preferiría hacer eso, por eso escribimos el libro primero. Si Lee me escucha no querría que dé más detalles.. me gustaría que fuera valiente, hermoso, espectacular y real, con un enfoque diferente”. Entre risas aseguró que esta adaptación sería una serie de ocho partes”, explicó Mariah Carey. Además recalcó que estaría trabajando con su amigo Lee Daniels para lograr la adaptación de su libro a una película o serie.

Por otra parte, En la última temporada de Luis Miguel: La serie producida por Netflix, retrató la relación entre ambos intérpretes, en la mayoría de los episodios se reflejó cómo era ese vínculo por momentos super explosivo y apasionado y por otros extremadamente tóxico y lleno de escenas de celos. Todo ese proceso se ve reflejado en este video que se presenta desde Netflix donde los actores reflexionan sobre el amor entre estos dos cantantes.

En su libro The Meaning of Mariah Carey, Mariah Carey le dedica 5 páginas a los tres años que fue pareja de Luis Miguel. Cuenta cómo empezó su historia de amor, cómo es estar junto a un personaje con la personalidad del mexicano y por qué se separaron.

Fotos: Twitter/@BorjaTerronM

En el capítulo que le dedicó al romance entre Luis miguel y ella, relató que lo que más le gustaba de estar con el artista era la facilidad que tenía para sorprenderla, como cuando se deshacían de su seguridad para ir “en busca de aventuras”, sobre todo en México.

Pese a los detalles y la arrolladora forma de ser de Luis Miguel, la intérprete explica que la personalidad del mexicano era muy compleja y que tras tres años junto a Luis Miguel, sabía que su relación no debía continuar porque no llegaría a ningún lado. Asimismo, reveló los detalles de su rompimiento donde en vez de ayudarse a sanar se estaban lastimando: “No nos estábamos ayudando a sanar mutuamente”, señaló en el cierre del capítulo.

Por parte de Mariah Carey, algo que llama mucho la atención, es si en la serie que pretende retratar su vida, ejemplificara la relación con “El sol de México” como lo hicieron los productores de Netflix en Luis Miguel: La serie, en la pasada y última temporada de la bioserie, protagonizada por Diego Boneta,

Cabe señalar, que tras la llegada de diciembre, Mariah Carey se vuelve tendencia en redes sociales cada Navidad, ya que revive el éxito de su tema All I Want for Christmas Is You, el cual se ha convertido en una himno para el mundo durante las fiestas decembrinas.

Cabe señalar, que tras la llegada de diciembre, Mariah Carey se vuelve tendencia en redes sociales cada Navidad, ya que revive el éxito de su tema All I Want for Christmas Is You, el cual se ha convertido en una himno para el mundo durante las fiestas decembrinas.

La intérprete de When you believe, actualmente prepara un programa especial titulado “Mariah’s Christmas: The Magic Continues”, que se transmitirá este 3 de diciembre en la plataforma Apple TV+.

