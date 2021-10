Luis Miguel y Mariah Carey: cómo fue en realidad su tórrido romance

La relación sentimental entre Luis Miguel y Mariah Carey sorprendió al mundo, pues durante tres largos años se dejaron ver ante las cámaras muy felices y enamorados, lo que hizo pensar que el “Sol” sentaría cabeza con la cantante. Sin embargo, su romance terminó en medio de la polémica por rumores de infidelidad y supuestos episodios de celos en el ámbito profesional.

A lo largo de su trayectoria artística, Luis Miguel ha sido uno de los cantantes latinoamericanos con más escándalos mediáticos por temas de amor y es que además de su inigualable voz y manera de interpretar canciones convirtiéndolas en éxitos, el puertorriqueño es identificado como como noviero por la amplía cantidad de parejas que ha tenido, entre las que resaltan Issabela Camil, Mariah Carey, Stephanie Salas y Aracely Arámbula.

Fue en 1998 cuando el “Sol de México” y Mariah Carey se conocieron durante unas vacaciones en Aspen, Colorado. En aquellos años Luis Miguel ya se había posicionado como uno de los intérpretes más populares, mientras que la estadounidense se había abierto camino en la industria con su talentosa voz y recién se había divorciado de Tommy Mottola, actual esposo de Thalía.

Singers Mariah Carey and Luis Miguel in limousine. (Photo by Dave Allocca/DMI/Time Life Pictures/Getty Images)

La intérprete de When you believe narró cómo vivió su primer cita con “Luismi” en su libro autobiográfico The meaning of Mariah Carey en el capítulo “The Latin Elvis”. La cantante tachó a ese primer encuentro como “traumático” debido a que vio una cara poco conocida, pero sí especulada, de Luis Miguel.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron en un restaurante de Aspen. Durante la velada, Mariah Carey notó la cantidad de bebidas alcohólicas que ingirió el puertorriqueño y mencionó que le parecía que estaba despeinado. Tras varios minutos adentro del lugar, la intérprete decidió pedirle ayuda a uno de sus sobrinos para que fuera por ella y así lo hizo.

Al darse cuenta de la impresión que había dado, el cantante de La chica del bikini azul intentó disculparse con ella mandándole un costoso collar de diamantes de la marca Bvlgari. Carey terminó concediéndole el perdón dando pie al inicio de su relación.

Luis Miguel y Mariah Carey fueron novios desde 1998 hasta el 2001. Durante estos años tuvieron una relación llena de lujos e increíbles regalos como viajes y un collar de diamantes

De esta manera, los enamorados no ocultaron su felicidad y se dejaron ver paseando por algunas de las ciudades más llamativas del mundo, tales como Nueva York, Acapulco y Capri. De este último lugar se desprendió el rumor de que Mariah Carey habría rentado 8 suites aledañas a la de ella para que ambos cantantes pudieran estar tranquilos.

Así pasaron los años hasta que en 2021 la cantante estadounidense confirmó que había terminado su relación con el “Sol”. Por su parte, Luis Miguel no había dado declaraciones al respecto hasta el estreno de la tercera temporada de su bioserie, capítulos donde cuenta su versión de los hechos.

Aunque no se sabe realmente qué fue lo que pasó, tras su ruptura se comenzó a especular sobre una posible infidelidad por parte de “Luismi” aunque nunca salió a relucir el nombre de la supuesta tercera persona en discordia.

La actriz Jade Ewen interpretó a Mariah Carey en Luis Miguel La Serie (Cr. Camila Jurado/Netflix © 2021)

Otro de los factores que pudo haber influido en la separación fue tocado en la última temporada de Luis Miguel, la serie. Se trató de una aparente serie de celos artísticos por parte del puertorriqueño, pues la popularidad de su entonces pareja era más fuerte que la de él en Estados Unidos.

Después de la separación Mariah Carey quedó destrozada mientras que Luis Miguel mantuvo sus sentimientos lejos de los medios. Sin embargo, ambos cantantes dejaron huella musical de su romance, pues se dice que el disco Amar es un placer está íntimamente relacionado con la exesposa de Tommy Mottola y se cree que la canción de Carey After Tonight tiene dedicatoria a Luis Miguel.

