Ridley Scott renunció a “Dune” porque la CDMX “era bastante apestosa”

La primera vez que Dune se adaptó en película fue completamente filmada en México debido a que los costos eran los mejores, sin embargo, la decisión de hacer el rodaje en tierra azteca no fue del agrado total de Ridley Scott, el que había sido contratado como director de la cinta, quien salió del proyecto porque la ciudad le parecía muy maloliente y los estudios eran un lugar en el que sería difícil trabajar.

El cineasta Ridley Scott en entrevista con Games Radar habló acerca su exitoso último proyecto, House of Gucci, y sobre Dune, el film que él dirigiría, pero que decidió dejar ya que la Ciudad de México era un destino que a él no le agradaba.

Según dijo Scott, él había trabajado de forma muy cercana al escritor del libreto, Rudy Wurlitzer, de la que sería su adaptación del libro Dune. No obstante, un día recibió la llamada de Dino de Laurentiis, el director, que causó su salida del proyecto.

“Hicimos una muy buena versión de Dune porque en esos días trabajaba muy de cerca con el escritor. Siempre basaba el look del filme en lo que ella o él escribía. Luego Dino (De Laurentiis) me llamó y le dije: ‘Hicimos un libreto y es muy bueno’. Dino me contestó: ‘Es costosa, la vamos a tener que hacer en México’. Le dije: ‘¡¿Qué?!’. Me dijo: ‘México’.

“Así que me envió a la Ciudad de México. Y con todo respeto a la Ciudad de México, en esos días era bastante apestosa. No me gustó. Fui al estudio en México, en donde los pisos eran de tierra. Le dije ‘No, Dino, no quiero hacer de esto algo difícil’. Entonces me retiré del proyecto y comencé con Legend”, recordó el director.

La adaptación del libro de Frank Herbert ha sido uno de los retos del mundo cinematográfico más difíciles debido a la historia y los escenarios en que ésta se desarrolla. Existe el debate en que algunos argumentan que siempre ha sido una obra adaptable al cine, en donde se posiciona Scott, y hay otros que defienden que el logro de Denis Villeneuve y el fracaso de David Lynch ha sido debido a la tecnología.

Desde 1970 han existido los intentos de diferentes productores, cineastas y escritores de llevar el libro a pantalla grande, entre ellos el chileno Alejandro Jodorowsky y David Lynch, pero los resultados no habían sido los mejores.

Para 1980 Dino de Laurentiis tuvo que contratar a un nuevo director y guionista cuando Ridley Scott dejó la producción. Lynch fue el elegido, pero su proyecto fue tan ambicioso que la película duraría 8 horas, por lo que tuvo que ser recortada hasta dos, haciéndola un producto del cual a penas se entendía la trama.

Las escenas de interiores fueron grabadas en los Estudios Churubusco, los exteriores se realizaron en las Dunas de Samalayuca, en Chihuahua. Durante el rodaje se reportaron innumerables accidentes debido a las locaciones, pero se logró culminar.

Fue lanzada en 1984 y, pese a la buena recepción de los libros de la saga, la película fue un desastre en taquillas. Incluso el mismo Lynch ha declarado que fue un fracaso total para él.

Villeneuve tuvo la idea de no seguir los errores que antes se habían cometido en los intentos de 1980 y decidió dividir el primer libro en varias películas. Hasta el momento se han confirmado dos cintas, pues la primera sólo llega a la mitad de la obra, pero se habla de que en realidad se trataría de tres para que la historia pueda ser adaptada en su totalidad.

