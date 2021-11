Qué método de fertilización usaría Altair Jarabo para convertirse en mamá

Altair es una actriz bastante reconocida (Foto: Instagram/@altairjarabo)

La actriz Altair Jarabo abrió su corazón y confesó que planes le esperan en un futuro. En este sentido mencionó si ser mamá es una opción viable.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la artista dijo que aún no espera tener hijos y desea disfrutar de esta época de enamoramiento con su esposo.

“No, no, no (bebés todavía no), momentito. Vamos paso a paso. No lo descarto, pero quiero disfrutarlo (a su esposo) un ratito para mí sola”, externó.

A pesar de ello, Jarabo ahondó en que la maternidad no es un tema ajeno a ella y, aunque en este momento no es su prioridad, sí tiene contempladas varias opciones para un futuro como lo es el congelar sus óvulos.

Altair Jarabo se casó recientemente (Foto: Instagram/@altairjarabo)

“No lo descarto, es más, siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y que compren tiempo. No debe haber tabú, es una herramienta de la ciencia, de la tecnología, que, al revés, es como un seguro que ojalá no se use, pero que está ahí en caso de que algo pase en la vida porque nunca se sabe”, expresó.

Cuando Altair Jarabo reveló que estaba en una relación con el francés Frédéric García, algunas opiniones destacaron que había una gran diferencia de edad, pues mientras la actriz de telenovelas tiene 35 años, el empresario tiene 54. Al principio tardaron casi tres meses en compartir públicamente que había iniciado una relación.

Aunque la estrella de televisión no dio detalles sobre el momento, los hoy marido y mujer se conocieron en una reunión. Altair reveló en febrero de este año para la periodista Mara Patricia Castañeda que sí quería “el paquete completo”, es decir, desde entonces planeaba casarse y tener hijos; aunque en ese momento no reveló la identidad de su pareja.

La actriz no quiere ser mamá por ahora (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Frédéric García nació un 15 de septiembre en Tolouse, al sur de Francia, actualmente tiene 53 años de edad y en su cuenta de Instagram casi no comparte contenido más allá de paisajes, una postal junto a su ahora esposa y algunas fotografías de él mismo visitando México. Su ámbito profesional está alejado del espectáculo, ya que su especialidad son los negocios internacionales y áreas administrativas.

En cuanto a su relación, Altair mencionó que el empresario no es celoso y respeta sus espacios en las redes sociales, pues no tiene reacciones negativas cuando ella sube fotografías en bikini. “No va por ahí. Nunca ha habido una discusión al respecto. Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo, y me siento muy bien”, declaró en el programa de YouTube En casa de Mara.

“En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría”, comentó cuando habló públicamente por primera vez de su ahora esposo.

Jarabo no es una actriz que se caracterice por compartir cada detalle de su vida privada con sus fans, por lo que reservó el compartir el inicio de su relación durante un tiempo, el que se hayan casado recientemente dejó en claro que Frédéric es la persona con quien desea formar una familia, ya que en esa entrevista especificó que una matrimonio o el tener hijos debían reservarse para alguien especial.

