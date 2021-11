La conmovedora felicitación que YosStop dedicó desde la cárcel a su padre

La influencer envió un mensaje a su padre (Foto: justyoss)

Las redes sociales de YosStop han continuado en funcionamiento aún cuando la influencer lleva varios meses en el penal de Santa Martha Acatitla, pues a través de su novio, ella envía algunos mensajes que quiere que sean difundidos.

En esta ocasión, la youtuber redactó un escrito para su papá, Raúl Hoffman, con motivo de su natalicio y aprovechó para hacer una reflexión sobre el tiempo que lleva privada de su libertad.

“¡Feliz Cumpleaños papá! Para mí nunca dejarás de cumplir años porque se suman los años que te sigo llevando en mi corazón y en mi mente. He platicado mucho contigo últimamente aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí. JAJA. No sabes cuánto bien me han hecho esas pláticas, pensamientos, recuerdos y el simple hecho de que te sienta aquí cerquita de mí”, puede leerse en el Instagram de la joven.

Asimismo, mencionó que siempre tiene presente a su papá y en todo momento lleva con ella su recuerdo. YosStop destacó que pocas veces suele ser expresiva, pero en este tiempo mucho de su persona ha cambiado.

El papá de la joven murió (Foto: justyoss)

“A veces te visualizo como una energía de brillantina dorada que me protege, me siento protegida, me siento escuchada y me siento querida. ¿Sabes? La otra vez me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba y creo que no, creo que siempre te dije que te quería mucho y se me llenaron de lágrimas los ojos, no porque me arrepienta porque estoy segura de que sabías que te amaba y lo sentías, sino porque algo en mí no me lo permitía, no me permitía decirle “TE AMO” a casi nadie”, remarcó.

En cuanto a esto, puntualizó que ahora comenzaba una etapa nueva de su vida y concluyó su escrito puntualizando lo mucho que lo quería.

“Y ahora eso ha cambiado, he salido de una cárcel mental más, TE AMO PAPÁ Y TE EXTRAÑO, aunque mucho de ti viva en mí, ya no estás físicamente pero aquí estás conmigo. TE AMO y gracias por acompañarme en este duro camino. Yoss”.

Además del texto, Hoffman publicó una serie de fotografías donde aparece sonriente con su padre y otros momentos familiares que vivieron.

Los internautas rápidamente reaccionaron y se mostraron conmovidos con las palabras de la influencer:

“Esta chica definitivamente a evolucionado con esta experiencia, ahora pienso en todo el contenido de valor que va a generar cuando recupere su libertad”, “Mi yoss, fíjate que eso de decir te amo .. es difícil porque no nos acostumbraron a ello, yo aprendí como a los 30 a decirlo, a la gente que en realidad amo, esta cerca .. nunca es tarde para decirlo”, son algunos de los comentarios que pueden observarse.

la influencer compartió un nuevo mensaje desde la cárcel (Foto: IG justyoss)

Apenas hace una semana la pareja de la youtuber, Gerardo González compartió un amplio mensaje sobre una reciente visita al penal.

“Hay una pregunta obligada que le hago siempre a Yoss un día antes de ir a visitarla: ¿Qué necesitas? Y Yoss les cuenta cuál es su respuesta”, comenzó a escribir Gerardo.

Asimismo, citó un texto que Yoseline envió desde la cárcel:

“Hoy me preguntó Gerito, como siempre: “¿Qué más necesitas?” Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: “¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!”, bromeó la influencer.

