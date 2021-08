“Asco”: el mensaje con el que Julián Gil habría reaccionado a la foto de Victoria Ruffo y Marjorie

El actor señaló su descontento a través de su cuenta oficial de Instagram (Foto: Instagram @juliangil)

Después de que Victoria Ruffo desatara polémica tras publicar una fotografía al lado de Marjorie de Sousa en apoyo a las declaraciones que hizo Eugenio Derbez en donde resaltó que había estado en una situación similar a la de Julián Gil, el actor subió una historia a su cuenta de Instagram en la cual mostró su descontento, lo que fue tomado como una reacción a dicha imagen.

“Asco. Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable... Punto”, escribió el protagonista de Por Amar Sin Ley.

Los cibernautas asumen que se refirió a la foto en donde sale la madre de su hijo y Ruffo (Foto: Instagram/@juliangil)

Aunque no mencionó directamente a quién se refería, seguidores de Gil dieron por hecho que hacía referencia a la publicación en donde De Sousa le manifestó su admiración a “La Reina de las Telenovelas”: “Te admiro profundamente. Te quiero, mi querida Victoria Ruffo”, escribió la actriz.

La polémica comenzó después de que Eugenio Derbez fuera interceptado por los medios de comunicación en donde declaró su apoyo y solidaridad hacia el actor Gil.

La Reina de las Telenovelas compartió la foto a través de su cuenta personal de Instagram (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

“Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él”, dijo Derbez a las cámaras del programa Hoy día.

Eugenio Derbez aseguró a los medios que él trató de hacer todo lo posible por poder convivir con su hijo José Eduardo, sin embargo, Ruffo y sus abogados le impidieron que su relación se desarrollara de manera plena, motivo por el cual guarda un gran resentimiento en contra la protagonista de La Madrastra.

“Me da mucho coraje que todavía le pregunten ‘Oye, José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa de tu vida en la que tu padre no estuvo contigo?’, ¿por qué no le preguntan qué sientes que tu mamá no te dejo ver a tu papá? Que es muy diferente ese es mi coraje contra su mamá”, comentó.

Algunos de los comentario de la fotografía entre Ruffo y De Souza mostraban cariño y afecto a la actriz (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Ante los comentarios de Derbez y la foto que publicó la actriz, los usuarios de redes sociales se lanzaron contra Ruffo y De Sousa señalando que “se llevan bien por lo parecida que es la relación que mantienen con sus ex parejas”.

Algunos otros usuarios de redes sociales indicaron que Ruffo mostró su apoyo a Marjorie de Sousa en consecuencia de las declaraciones de su ex pareja.

Sin embargo, fuera de la foto, y los comentarios que existen en ella, ninguna de las dos actrices ha declarado nada sobre los comentarios que Gil y Derbez han hecho ante los medios de comunicación.

Usuarios de redes sociales señalaron que su amistad volvió debido a las declaraciones de sus ex parejas (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

El conflicto entre Ruffo y Derbez comenzó cuando José Eduardo sólo tenía cinco años. La actriz acusó al comediante de haberla engañado con la ceremonia que él orquestó con sus amigos. La protagonista de Victoria detalló que se trató de una “boda de broma” en donde la disfrazaron de novia y alguien más actuó de sacerdote.

Cuando se difundió la información, Eugenio respondió que Ruffo siempre supo que no era una boda auténtica, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simbolizaban su unión.

Así lo declaró recientemente el protagonista de La familia P. Luche: “No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…) Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, contó Eugenio a People en español.

SEGUIR LEYENDO: