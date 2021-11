Aracely Arámbula apareció conectada a un tanque de oxígeno y alarmó a sus seguidores

La actriz preocupó a sus seguidores por usar un tanque de oxígeno con hidrógeno (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

El pasado 25 de noviembre, durante la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Aracely Arámbula hizo una transmisión en vivo para sus casi seis millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, preocupó a sus admiradores porque apareció en dicho video con un tubo delgado conectado a la nariz, detalle que indicó que probablemente estaba usando un tanque de oxígeno.

Como este implemento suele ayudar a las personas que tienen COVID-19, algunos seguidores de Arámbula pensaron que tenía esta enfermedad y de inmediato la cuestionaron por su salud.

Aracely Arámbula compartió su rutina para actuar en teatro (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Al notar los diversos comentarios, la actriz de teatro aclaró de inmediato que no estaba usando el oxígeno por tener coronavirus, sino que estaba pasando por una afectación respiratoria producida por los bruscos cambios de temperatura.

Durante la transmisión, la actriz de teatro señaló que ella suda mucho y al llegar a su camerino, se despoja de su ropa para ponerse el vestuario sin dejar que el cuerpo regule su temperatura. Este descuido le provocó cierta congestión nasal y estornudos.

“La cosa está en que sudo muchísimo, me quito la blusa, en el camerino me cambio rápido y obvio el cuerpo lo resiente, entonces llegué el lunes un poquito mormada, diría, bastante, con muchos estornudos”, explicó en esta red social.

Así apareció en la transmisión en vivo (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Su malestar comenzó al principio de la semana y temía que sus síntomas fueran confundidos con los de COVID-19. “El lunes llegué y me daba pena porque estaba estornudando mucho, pero bueno sanitizaron todo, y estaba mormada y después el martes guardada para cuidarme y protegerme”, detalló.

Posteriormente Aracely Arámbula contó que el Día de Acción de Gracias había amanecido mucho mejor de salud respecto al 24 de noviembre. “Si se acuerdan ayer les mandé historias donde estaba en los estudios donde grabe La Patrona entonces me escuchaba muy mormada y hoy increíblemente desperté súper, súper bien, mi voz es otra”, explicó con sorpresa.

También explicó que el tanque no sólo le ayudaba a respirar, sino que le suministraba otra sustancia benéfica para el cuerpo. “Ya no estoy enferma, gracias a Dios. Pero esto que traigo aquí es un hidrógeno con oxígeno, es una cosa súper saludable para el cuerpo, para las células pero también para la piel”, mencionó a sus admiradores.

Esta es la foto que colocó algunas horas más tarde (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

Horas después de la transmisión, colocó un emotivo mensaje para las personas quienes la admiran y viven en Estados Unidos: “Deseando hayan pasado un gran día de #accióndegracias siempre hay que #agradecer hoy y todos los días hay que agradecer las cosas bonitas que la #vida nos da y las #bendiciones #siempre #gracias #LosAmo”.

Dicha publicación la acompañó con una fotografía que decía “Happy Thanksgiving” dibujado en la arena y una imagen de los personajes de la serie Charlie Brown cenando juntos, dando a entender que verdaderamente no tenía alguna situación preocupante en su salud.

Recientemente retomó el tema sobre su ex pareja Luis Miguel (Foto: The Grosby Group)

En cuanto a su vida personal, la cantante y actriz reveló recientemente la verdadera razón por la que decidió no aparecer en la serie biográfica de Luis Miguel. De acuerdo con las declaraciones consignadas por el programa Hoy Día, aseguró que fue ella, desde un inicio, quien decidió no ser representada, contradiciendo las palabras de LuisMi, quien le habría pedido a los productores no colocarla en el proyecto.

Posteriormente mencionó que la historia de amor que tuvieron juntos fue “maravillosa”, pero de haber aparecido en la serie, seguramente no la hubieran retratado como en realidad sucedió, pues sólo buscarían colocar las mejores partes de la misma.

