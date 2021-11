Vicente Fernández Jr. habló sobre la posibilidad de que Vicente Fernández sea dado de alta antes de Navidad

Fotografía de archivo del cantante mexicano, Vicente Fernández. EFE/Francisco Guasco

Vicente Fernández Jr. desmintió que Vicente Fernández ya cuente con una fecha aproximada para ser dado de alta del hospital contrario a lo que se había especulado hace unas semanas. El hijo del cantante aseguró que la decisión dependerá de los doctores y compartió que su papá sigue mejorando.

Hace algunas semanas trascendió que el cantante de Acá entre nos podría abandonar el nosocomio en diciembre para pasar Navidad con su familia. Sin embargo, Vicente Fernández Jr. aseguró que todavía no se tiene una fecha aproximada para que su padre pueda trasladarse a su casa y seguir con sus respectivos cuidados desde una habitación acondicionada.

“Las fechas y los tiempos los marca Dios, los marca los médicos y el avance que vaya teniendo”, declaró ante las cámaras de Hoy.

Foto: Instagram/@_vicentefdez

El primogénito del cantante extendió un agradecimiento a todas las personas que han pedido por la pronta recuperación del “Charro de Huentitán”: “Muy contentos y que ha dado resultado. Gracias a todo el público por sus oraciones por sus mensajes, a toda la familia artística, a toda la familia de los medios de comunicación, gracias”, añadió.

Vicente Fernández se encuentra internado en un hospital de Guadalajara, Jalisco desde el pasado mes de agosto. El afamado intérprete de música regional mexicana continúa con su rehabilitación después de que sufriera una aparatosa caída y se le detectara el síndrome de Guillen-Barré, situación que perjudicó su movilidad.

De acuerdo con el último comunicado de prensa que dio a conocer la familia Fernández a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, su salud va progresando notablemente gracias a su esfuerzo y la atención multidisciplinaria que está recibiendo. Además, se reveló que ya puede pasar periodos más largos sin ayuda respiratoria.

Vicente Fernández lleva más de tres meses hospitalizado (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

“Se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en periodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar”, se lee en el informe médico.

También se comunicó que la salud de Vicente Fernández continúa progresando de forma lenta pero constante, se mantiene despierto durante el día y tiene mayor interacción tanto el personal médico como con sus familiares.

Aunque Vicente Fernández Jr. aseguró que todavía no se sabe cuándo saldrá su padre del hospital, se espera que la recuperación del cantante de 81 años sea favorable en las próximas semanas y pronto pueda regresar a su rancho Los Tres Potrillos.

Camila Fernández aseguró que su abuelo ya logró mover partes de su cuerpo. (Foto: Instagram/@camifdzoficial)

En los últimos días, los integrantes de la dinastía Fernández tuvieron acceso para visitar al cantante. Su nieta Camila Fernández fue una de ellas y reveló algunos detalles de su encuentro para Sale el sol. La hija de Alejandro Fernández y América Guinart confesó que logró ver cómo su abuelo ya pudo mover ciertas partes de su cuerpo.

“Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos, y ya mueve la lengua también, y ya mueve la cabeza de si y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra, casi casi”, dijo la cantante evidentemente feliz.

Por otro lado, durante la misma plática que sostuvo Vicente Fernández Jr. con el matutino de Televisa, mandó un sentido mensaje para Carmelita Salinas por su problema de salud y contó cómo fue convivir con ella durante un proyecto.

Carmelita Salinas permanece en coma natural después de un derrame cerebral que sufrió en su casa (Foto: Instagram/@carmelitasalinas_56)

“Estoy como toda mi familia y todo su público. Tuve la oportunidad de coincidir en una novela prácticamente más de ocho meses. A mí me trató como parte de la familia. Yo tengo mucha comunicación con Gustavo, su sobrino, y también dando oración para que se recupere así como está teniendo resultados mi padre”, dijo.

