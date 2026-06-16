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La senadora del PVEM, Jasmin Bugarin, deja el Senado para competir por la coordinación de la 4T en Nayarit

La legisladora se convierte en la primera aspirante formal del bloque oficialista rumbo a las elecciones estatales de 2027

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La senadora de la República por Nayarit, Jasmin Bugarín Rodríguez, solicitó licencia para separarse de su cargo en la Cámara Alta a partir del próximo 17 de junio, con el objetivo de participar en el proceso interno de la coalición integrada por Morena, PVEM y PT para definir a quien encabezará los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad y, eventualmente, competir por la gubernatura en las elecciones de 2027.

La legisladora informó su decisión a través de un mensaje público en el que señaló que inicia una nueva etapa de servicio, desde la cual continuará trabajando por las causas de los habitantes de Nayarit. Con esta determinación, se convierte en la primera aspirante formal que busca participar en la contienda interna de la alianza oficialista rumbo a la renovación del Poder Ejecutivo estatal.

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Morena, PVEM y PT inician definiciones rumbo a Nayarit 2027

La solicitud de licencia ocurre a unos días de que Morena publique la convocatoria para elegir a las y los coordinadores estatales de la Cuarta Transformación en las entidades donde habrá elecciones para gobernador en 2027.

Simpatizantes de la candidata presidencial de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, en la plancha del zócalo, donde dará su último discurso de cierre de campaña. Hoy en la Ciudad de México. Infobae México /Javier Lira Otero
El proceso interno de la 4T en Nayarit comienza a tomar forma con los primeros perfiles. Infobae México /Javier Lira Otero

Bugarín confirmó su intención de registrarse en el proceso interno que definirá a la persona responsable de coordinar la organización política del movimiento en Nayarit, una posición que tradicionalmente ha sido considerada como la antesala de las candidaturas a las gubernaturas dentro del bloque oficialista.

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La senadora aseguró que esta nueva etapa le permitirá recorrer nuevamente los municipios del estado, fortalecer el contacto con la ciudadanía y continuar promoviendo el proyecto político impulsado por Morena y sus aliados.

Trayectoria de Jasmin Bugarín en la política nayarita

Con 39 años de edad, Jasmin Bugarín cuenta con una amplia experiencia en cargos de representación popular tanto a nivel estatal como federal.

Jasmin Bugarín, una de las principales figuras del PVEM en Nayarit.
Jasmin Bugarín, una de las principales figuras del PVEM en Nayarit.

Entre los principales puestos que ha ocupado destacan:

  • Diputada local en el Congreso de Nayarit.
  • Diputada federal en dos ocasiones.
  • Senadora de la República desde septiembre de 2024.
  • Secretaria General del PVEM en Nayarit.
  • Participación activa en proyectos vinculados a la Cuarta Transformación.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, la legisladora ha mantenido presencia política en diversas regiones del estado y se ha consolidado como una de las figuras más visibles del Partido Verde en la entidad.

Respalda a Claudia Sheinbaum y presume resultados legislativos

Al anunciar su licencia, Bugarín hizo un balance de su trabajo en el Senado y destacó su participación en la aprobación de reformas constitucionales, nuevas leyes, modificaciones legislativas e iniciativas presentadas durante su gestión.

Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, encabeza la continuidad de la Cuarta Transformación. EFE/ Mario Guzmán
Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, encabeza la continuidad de la Cuarta Transformación. EFE/ Mario Guzmán

Asimismo, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto de la Cuarta Transformación, al señalar que continuará apoyándolo desde cualquier espacio en el que se encuentre.

Guerra sucia y seguridad, temas que marcan el inicio de la contienda

Durante su mensaje, la senadora también se refirió a los señalamientos que recientemente la han vinculado con grupos delictivos, acusaciones que rechazó de manera categórica y calificó como falsas.

La legisladora expresó preocupación por el impacto que este tipo de ataques pueden tener en su familia, particularmente en sus hijos, por lo que pidió poner límites a la desinformación y privilegiar el debate político basado en propuestas.

Los aspirantes de Morena en Tabasco deberán someterse al método de encuestas para definir candidaturas rumbo a 2027.
Guerra sucia y seguridad marcan el arranque de la contienda interna en Nayarit rumbo a 2027.

Respecto a la seguridad de las y los aspirantes, indicó que por ahora no solicitará protección especial y consideró que todos los participantes deberían separarse de sus cargos para garantizar condiciones de equidad.

También afirmó que quienes busquen encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación deberán cumplir con los filtros establecidos por las autoridades correspondientes.

Con la salida temporal de Jasmin Bugarín del Senado, la contienda interna de la coalición Morena-PVEM-PT en Nayarit entra formalmente en una nueva etapa.

A poco más de un año del arranque oficial del proceso electoral, comienzan a perfilarse los nombres que buscarán encabezar el proyecto oficialista en una de las elecciones estatales más relevantes de 2027.

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