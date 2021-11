“Un comediante tiene más enemigos que un delincuente”: Platanito arremetió contra sus haters

el payaso dijo que seguirá con sus chistes (Foto: Instagram @platanitoshow)

El controversial payaso Platanito tuvo un cuadro grave de Covid-19 en 2020 y un año después está listo para volver a dar shows en vivo, pero advirtió que el contenido no era para todos.

Fue a través de una entrevista con TvyNovelas donde el payaso mencionó que en los últimos meses tuvo que realizar otro tipo de cosas para obtener dinero.

“Retomé mi carrera como DJ; la música ha sido para mí un un escape impresionate, un relajante. Me está yendo muy bien en la música y estoy formando un proyecto nuevo que se llama Platanito DJ que está funcionando mucho. Soy una persona que no puede estar quieta y que trata de hacer las cosas diferentes; retomar la música, que también es algo que me apasiona”, expresó.

Sin embargo, Platanito no dejó sus polémicos comentarios y, sobre su regreso presencial a los shows de comedia, destacó que seno cambiaría el sentido de sus chistes.

“Le digo de una vez a esa generación de cristal que ni siquieran vayan a ver el show. No están invitados, no es para ellos, no es para gente sensible, va dirigido a personas de mente “, comenzó a decir.

Platanito tuvo que vender ya algunas de sus pertenencias para enfrentar la crisis económica por COVID-19 (IG: platanitoshow)

Un comediante ahora tiene más enemigos que un delincuente, un asesino o un violador. A veces los ven hasta como ídolos y los comediantes, que solo buscamos que la gente se ría, nos hacemos enemigos.

De igual forma ahondó en que se ha sentido censurado en varias ocasiones, pues su sentido del humor no es aceptado por varias personas.

“Muchas veces he incurrido en la autocensura. Hay cosas que pienso y no digo, comentarios u opiniones que prefiero mejor callar”, externó para dicho medio.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido con el nombre artístico “Platanito”, revivió algunas de las mayores polémicas de su carrera y confesó que recibió amenazas de muerte luego de que se viralizó el “chiste” sobre el incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el 2009, en donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

el comediante volverá a los shows en vivo (IG: platanitoshow)

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Platanito explicó que en el momento que se viralizó la “broma”, él ya llevaba al menos dos años utilizando el chascarrillo como parte de su show de comedia. Sin embargo, cuando el número llamó la atención del público, él no tenía idea de las amenazas que recibiría.

“Una mañana, Yordi, de repente... madres”, narró Platanito en el video disponible en el canal de YouTube de Yordi Rodado. “Me hablan a las seis de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales. Acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando?’”.

Platanito confesó que en aquel momento no tenía idea del peso que podrían tener las redes sociales sobre su carrera: “En ese momento yo no sabía ni cómo se decía, si ‘traing toping’ o ‘trendin topin’, ni sabía yo la palabra. Pero en ese momento era la noticia más sonada en el mundo, no sólo en México”, continuó.

“Me mandan a hablar de Televisa y me preguntan ‘¿qué hiciste?’, y yo, ‘no hice nada’. ‘Que contaste un chiste’(...) yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro y ya me enseñaron el video. Resulta que era una cortina de humo y, de ser el payaso más querido pasé a ser el payaso más odiado del mundo”, contó.

