“Gracias Diosito por curar mi corazón”: Platanito ya la “libró” luego de que secuelas de COVID lo atacaran

Platanito ya se encuentra en recuperación (IG: platanitoshow)

Días después de que alarmara por publicar unas fotos desde el hospital y hablara de problemas en el corazón tras su contagio de COVID-19, el payaso Platanito (cuyo verdadero nombre es Sergio Verduzco) informó a sus seguidores que se encuentra en recuperación.

En su cuenta de Instagram publicó el miércoles por la tarde un comunicado sobre su estado de salud.

“Quiero informarles que después de haber sido dado de alta por COVID-19 hace dos meses, en días recientes ingresé al hospital por problemas respiratorios”, informó Platanito, quien se encuentra internado en un nosocomio de Ciudad de México.

Según el payaso, después de realizarle análisis hallaron los médicos “hallaron una afectación en el miocardio y pericardio, dando así como resultado una miocarditis y pericarditis viral grave, junto con la neumonía que ya padecía. Todo esto como secuela del COVID-19”.

El comunicado de Platanito

Indicó entonces que aún se encuentra hospitalizado pero en recuperación y en cuanto tenga la autorización de los doctores volverá a ofrecer shows privados, públicos y en streaming que tenía programados.

En una siguiente publicación en la red social, Verduzco expresó:

“La libré. Gracias Diosito por curar mi corazón. Gracias a mis médicos, enfermeros, amigos, familiares, fans por sus oraciones”.

En el post aparecía un video del payaso desde su cama del hospital, junto a una marioneta de plátano con peluca rosa que lo cuidaba, mientras de fondo sonaba la canción Corazón mágico de Dyango.

Platanito padece las secuelas del COVID

En su más reciente publicación en la red social, Platanito agradeció a uno de sus amigos por cuidarlo.

Contagio y pérdidas económicas

Desde el pasado septiembre la salud de Platanito había dado de qué hablar cuando reveló su contagio de COVID-19, que lo llevó al hospital.

Durante una transmisión en vivo en el Instagram de Charlie Barrientos “El Huevo”, Verduzco habló sobre su salud.

“Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. (Me dio) cabr*n güey, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, comentó.

En la misma charla Verduzco detalló que le dio neumonía, por lo que tenía que seguir siendo muy cuidadoso de su salud.

Se contagió de COVID hace un par de meses

“Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear”, añadió.

En una entrevista para TvyNovelas habló de los problemas económicos que le ha dejado la pandemia.

“Me preocupa mucho el país, qué va a pasar el día de mañana con toda la gente que nos estamos quedando sin empleo, de dónde vamos a sacar para comer y mantener nuestros hogares… ¡Estamos viviendo al día y sin ingresos!”.

Platanito tuvo que vender ya algunas de sus pertenencias para enfrentar la crisis económica por COVID-19 (IG: platanitoshow)

También comentó que había tenido que vender algunas de sus pertenencias para poder salir adelante.

“Vendí todo lo que pude, y muchas cosas personales las malbaraté; Vendí mis coches y algunos relojes, pero ya se acabó, lo que podía vender lo hice, ahora lo que queda es hacer este tipo de shows. De hecho, quiero compartirles que lo que estoy ganando con estos espectáculos por internet, el dinero íntegro lo estoy dividiendo entre toda la gente que trabaja conmigo; es decir, si somos 20, la ganancia neta se divide en partes iguales entre esas 20 personas, es una manera de apoyarnos como equipo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“COVID, te odio”: Platanito alarmó con fotos desde el hospital y reveló que el virus atacó su corazón

“No hay dinero, la economía no aguanta más”: el actor Ricardo Hill vende cubrebocas para sobrevivir

“El COVID me pegó muy duro”: Platanito reveló que se contagió del famoso virus