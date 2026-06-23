Gustavo Bolívar puso en duda el escrutinio de las elecciones por falta de material físico de los consulados: “Esto es gravísimo”

Gustavo Bolivar aseguró que desde un inicio solicitaron que los escrutinios de los consulados se hicieran con el traslado de las valijas diplomáticas a Colombia - crédito John Paz/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el escrutinio que se adelantó sobre los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial (21 de junio de 2026) coincide en un 99,997% con el preconteo. Eso quiere decir que se confirma que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, cuya administración se desarrollará entre 2026 y 2030.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, detalló la autoridad electoral en una comunicación oficial.

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De acuerdo con los resultados del preconteo, el abogado logró más de 12,9 millones de votos, mientras que su contendiente, el senador Iván Cepeda Castro, alcanzó más de 12,7 millones de respaldos en las urnas. Solo 250.830 votos separaron a los ahora excandidatos presidenciales.

La Registraduría confirmó que el escrutinio coincide en un 99,997% con el preconteo de los votos de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026 - crédito Registraduría

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar cuestionó el escrutinio mediante el cual se verificaron y consolidaron los resultados electorales de la segunda vuelta. Su advertencia se centró en los datos documentados en el exterior.

Según explicó, el Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó los escrutinios de consulados “sin el material electoral físico y completo” y solo con “formularios ya consolidados y digitalizados desde el exterior”. Para el exfuncionario, la carencia de este material genera dudas sobre la transparencia de los resultados, teniendo en cuenta, además, que ya se había solicitado que el proceso de escrutinio se hiciera con los documentos físicos.

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“Siempre solicitamos que los escrutinios de los consulados se hicieran con el traslado de las valijas diplomáticas a Colombia, junto con el material electoral físico, para garantizar transparencia, trazabilidad, verificación y plenas garantías”, precisó Bolívar en su cuenta de X.

Gustavo Bolívar aseguró que el escrutinio de los consulados se hizo sin el material electoral físico y completo y únicamente con lo formularios digitalizados - crédito @GustavoBolivar/X

Recordó que el presidente Gustavo Petro denunció en su momento que había más de 1.000 inscritos con E3 y que en el consulado se inscribieron menos de 80. Esa diferencia respondería a una “metodología” para aumentar el censo electoral, algo que, según el jefe de Estado saliente, ya se ha presentado en países como Chile, Ecuador, Estados Unidos y México.

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“Se vulneró el censo electoral al menos en las elecciones en el exterior y se modificaron los E14 después de puesto gracias a la decisión del registrador de quitara estampilla del tiempo y el candado Hash en la metadata del formulario E14″, precisó el presidente Petro en X.

El exdirector del DPS advirtió que “más de la mitad de la ventaja” que alcanzó Abelardo de la Espriella en las votaciones se registró en el exterior, por lo que, a su juicio, resulta todavía más grave que el escrutinio se haya llevado a cabo sin el material físico de los consulados. “Esto es gravísimo y genera una opacidad grave sobre el proceso electoral”, indicó.

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Petro denunció irregularidades en las elecciones presidenciales

Por su parte, el mandatario Gustavo Petro denunció varias irregularidades que habrían tenido lugar durante los comicios. Según detalló, hay muchos formularios sin firmar por los jurados que no son válidos. Además, hubo delitos electorales como la compra de votos y el constreñimiento al elector, los cuales no están evidenciados en los formularios E14.

El presidente Gustavo Petro aseguró que hubo irregularidades en las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Adicionalmente, señaló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tener responsabilidad en la decisión electoral que tomaron los ciudadanos, teniendo en cuenta que apoyó públicamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Desde su perspectiva, de esta manera dejó de lado “la libertad del pueblo colombiano”.

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“Cepeda en realidad ganó en el territorio colombiano con avance indudable de la derecha ayudada por el presidente Donald Trump y el genocida Netanyahu (sic)”, aseveró.