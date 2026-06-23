Sneyder Pinilla, protagonista del escándalo de la Ungrd, quiere ser escuchado en Estados Unidos: esta es la carta con la que hace ‘lobby’

Sneyder Pinilla, involucrado en el escándalo de la Ungrd, envió una carta a políticos y funcionarios de Estados Unidos - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Sneyder Pinilla, ex subdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd y testigo en el caso de corrupción en la esa entidad, inició el martes 23 de junio gestiones ante los Estados Unidos para ofrecer información, documentos y pruebas sobre presuntos hechos que, según sostuvo, podrían interesar a Washington por la existencia de movimientos financieros internacionales ligados a recursos nacionales.

Pinilla consignó su intención en una carta de tres páginas a la que tuvo acceso Infobae Colombia. El documento, en el que dejó en firme su intención de contar todo lo que sabe, estuvo dirigido al senador republicano Bernie Moreno, la representante María Elvira Salazar y, en un detalle revelador, al secretario de Estado Marco Rubio, a dos días del triunfo de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial.

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En la comunicación, Pinilla se presentó como “testigo y colaborador de la justicia colombiana” dentro de las investigaciones por el escándalo de la Ungrd. Con este rótulo, pidió una reunión para entregar material que calificó como “de alto interés” para las autoridades estadounidenses en asuntos de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a operaciones financieras.

Así, el exfuncionario afirmó que su intención es hablar con integrantes del Congreso de los Estados Unidos y, por su conducto, con autoridades competentes de ese país. Con ello, buscaría llevar a territorio norteamericano la información que, a su juicio, le permitirá dimensionar a las autoridades extranjeras una estructura de corrupción que habría operado dentro de entidades del Estado durante el actual Gobierno.

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Pinilla contará todo: rutas de decisión, manejo de recursos y actuaciones de altos funcionarios del Gobierno Petro

En la carta, el exsubdirector explicó el alcance del material que dice estar dispuesto a entregar. “Durante mi colaboración con la justicia he tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos”, escribió Pinilla, que está dispuesto a revelar todo.

En ese orden de ideas, sostuvo que esa información serviría para “comprender la dimensión real de una estructura de corrupción” que, según su versión, habría funcionado dentro de importantes entidades estatales en Colombia. Y no dudó en asegurar que posee datos que podrían resultar útiles para las autoridades estadounidenses encargadas de evaluar riesgos asociados a corrupción pública en Colombia.

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Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, han sido dos de los hombres más señalados en medio del que es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Entre ellos, redes de influencia, uso indebido de recursos estatales, posibles movimientos financieros internacionales y conductas que comprometan principios de transparencia y buen gobierno. Y es que en el documento Pinilla planteó de forma expresa un interés en abrir interlocución con el aparato institucional de Estados Unidos, lo que podría causar un remezón en la administración Petro frente a este megacaso.

Para el exfuncionario, existe la voluntad de informar sobre el expediente penal en curso y, adicional a ello, presentar el caso como un asunto con posibles derivaciones que merecen atención de varias instancias del Estado estadounidense. En ese mismo pasaje, señaló que el material permitiría identificar responsabilidades, conexiones, riesgos, referentes y mecanismos utilizados para la apropiación indebida de recursos públicos.

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Pinilla pidió una reunión en EE. UU. bajo condiciones de confidencialidad y seguridad

En su escrito, Pinilla cerró su comunicación con una solicitud concreta a las autoridades legislativas y ejecutivas de EE. UU. “Por la naturaleza, alcance y sensibilidad de la información que estoy dispuesto a compartir, respetuosamente solicito se valore la pertinencia de una reunión presencial o virtual en condiciones de confidencialidad y seguridad”, indicó el exsubdirector de la Ungrd, al que le aprobaron un preacuerdo.

Marco Rubio fue uno de los destinatarios de la carta firmada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd - crédito Shawn Thew/EFE

Y añadió, en otro de los apartes del documento, que esas condiciones serían necesarias para garantizar “el manejo responsable y efectivo de la evidencia” que pudiera ser ofrecida al Gobierno de los Estados Unidos. Con ello, reiteró su deseo de aportar información “veraz, sustentada y susceptible de ser contrastada con otros elementos de prueba” por los interesados en conocer los movimientos en medio del entramado.

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Es claro cómo el exfuncionario remarcó que los hechos sobre los que dice tener conocimiento tienen “interés estratégico” para las autoridades estadounidenses y que pueden contribuir al esclarecimiento de situaciones que “trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, como la Ungrd, de la que se calcula que cerca de 1,2 billones de pesos habrían sido desviados.