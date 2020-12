“Aún tengo secuelas... me duelen los ojos”: Ricardo Casares aún no termina la batalla contra los efectos del COVID-19

El conductor Ricardo Casares es uno de los talentos de TV Azteca que fue víctima del coronavirus (COVID-19), pero la enfermedad le dejó una serie de consecuencias que no le han permitido recuperarse al 100%.

Así lo aseguró en una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram. Señaló que se ha visto tan afectado por el coronavirus que se ha tenido que ausentar casi dos meses de la emisión del programa matutino, todo a partir de que la enfermedad le dejó una neumonía que afectó duramente la condición respiratoria, por lo que, incluso, ha tenido que estar conectado a un tanque de oxígeno.

Aún tengo secuelas y aunque estoy libre del virus sigo tratando de recuperarme al 100 sobre todo me canso muchísimo y me duelen los ojos

Casares es uno de los muchos famosos que han luchado de una forma cruenta con el COVID-19. De hecho, uno de los comentarios más específicos que dio al respecto fue cuando cumplió 21 días con el contagio, en el mes de agosto, donde explicó que la neumonía comenzaba a ceder pero ya hacía notar que le había afectado fuertemente en los pulmones.

Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo, cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos