Cómo luce Platanito después de su terrible contagio de COVID-19

Platanito volvió a la pantalla chica mexicana para contar por todo lo que pasó en la pandemia, pues en septiembre del año pasado, en un vivo desde la cuenta de Instagram de Charly Barrientos, el payaso reveló que se contagió. “Bendito Dios bien amigo. Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. [Me dio] cabr*n güey, de hecho, llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”.

En la entrevista que dio para Chismorreo, el comediante afirmó que está agradecido por convivir a sus hijos, ya que su ritmo de vida no le permitió estar con ellos, puesto que se la pasó viviendo en Los Ángeles durante 7 años, pero prefirió no llevarse a su familia con él, y solo podía visitarlos los fines de semana. “Cuando llega la pandemia, yo quería buscar a los bebés y ya no eran bebés, eran unos adolescentes. Me doy cuenta que tengo unos hijos maravillosos, una esposa adorable”.

También destacó que durante un tiempo estuvo haciendo shows por internet, y uno de sus hijos, de 16 años, era quién lo apoyaba para tener listo su contenido.

Platanito tuvo secuelas un mes después de haberse recuperado de la enfermedad. Según el payaso, después de realizarle análisis los médicos “hallaron una afectación en el miocardio y pericardio, dando así como resultado una miocarditis y pericarditis viral grave, junto con la neumonía que ya padecía. Todo esto como secuela del COVID-19”.

“La libré. Gracias Diosito por curar mi corazón. Gracias a mis médicos, enfermeros, amigos, familiares, fans por sus oraciones”.

En el post aparecía un video del payaso desde su cama del hospital, junto a una marioneta de plátano con peluca rosa que lo cuidaba, mientras de fondo sonaba la canción Corazón mágico de Dyango.

Platanito ya se encuentra en recuperación

“El payaso rebelde” criticó a la “generación de cristal” y mencionó que a partir de un chiste negro que contó hace años, de la guardería ABC, aprendió a “defender” la comedia. “Es el colmo que los responsables siguen fuera y el culpable soy yo. Yo ya tenía años contando el chiste, alguien lo sacó de las redes sociales y lo hicieron viral”

Platanito actualmente cuenta con su nuevo show llamado “Heavy tour”, el cual será su regreso a los espectáculos en vivo, donde comentó, para una entrevista a Publimetro que “está dedicado a todos los sobrevivientes del Covid, para la gente que seguimos con vida y que nos hace falta reír, para ellos va dirigido este espectáculo. Llevamos un año de cosa negativas, gente sin trabajo, gente sin comer, sin salud, urge reírnos”.

“Obviamente platicaré de mi enfermedad, porque ya sabes que me dio COVID, y estuve al borde de la muerte. Habrá chistes de esa parte, de cuando estuve en el hospital, lo que sucedió y cómo la pasé, sin olvidar la enfermedad de mi mamá, ya que detectaron mieloma en la pandemia, y cómo hemos tomado en la familia con buen humor todas las adversidades”.

“Dios me dio la oportunidad de volver a vivir, imagínate es como mi primer show, son en lugares importantes como la Arena Monterrey, el Foro Sur de Guadalajara, la Arena CDMX, pero estarán al 30%, pero estoy con muchos nervios pero también con mucho ánimo y esperanza”

