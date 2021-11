El racismo que sufrió Luis Fernando Peña en Santa Fe durante grabaciones de “Amarte Duele”

Luis Fernando Peña debutó en el cine hace más de dos décadas, pero lamentó que hoy sea más importante el número de seguidores de un actor que su calidad (IG: luisfernandop_mx)

Luis Fernando Peña, fue ampliamente reconocido por interpretar al personaje de “Ulises” en la película mexicana Amarte Duele. Así, acompañado de actrices como Martha Higareda y Ximena Sariñana catapultaron dicho filme a la fama.

Sin embargo, recientemente, el actor reveló que durante el rodaje no todo fue color de rosas, ya que en varias ocasiones fue discriminado y racializado, cuando él únicamente intentaba hacer su trabajo de la mejor forma.

Por ello, en una entrevista para el canal “Versión Extendida” de Tenoch Huerta, Luis Fernando narró algunas incómodas situaciones que atravesó durante las grabaciones.

“A Armando y a mí nos pasó cuando hicimos ‘Amarte Duele’ en una tienda de deportes que se llama ‘Martí’ nos sacaron de la tienda porque no estábamos vestidos adecuadamente en Santa Fe. Nos sacaron de la tienda, ‘se pueden salir por favor’” contó el artista.

Asimismo, destacó que, durante el tiempo en que trabajaron en esa parte de la Ciudad de México, el trato por parte de los aledaños dejó mucho que desear.

“Todo ese tiempo que filmamos en Santa Fe sentimos durísimo el clasismo y el racismo, él siendo güero y yo siendo moreno”, añadió.

Fernando Peña confesó que debido a las conductas discriminatorias que él y Armando Hernández recibieron en aquel entonces, recurrieron a varias estrategias para intentar que los siguieran molestando.

“O sea teníamos que estar pegados con el ‘crew’ porque nos veían feo o nos aventaban. Ya cuando nos corrieron de la tienda, a la semana nos tocó grabar adentro y ya los polis se quedaron de ‘ay wey son actores’”, externó el actor.

En otra parte de la entrevista Fernando destacó que, cuando lo invitaron a formar parte de Amarte Duele él nunca pensó en el alcance que tendría.

“Cuando me invitaron a hacer esa peli, la neta era como: ‘vamos a hacer una peli más’, pero nunca dimensioné hasta donde podría significar para mucha gente el que yo fuera el protagonista de esa película, ya hasta que después me dijeron: ‘eres el chacal de México’ y fue que volteé y me di cuenta que mucho tiempo fui como el primer protagonista moreno en el cine nacional”, sentenció.

Cabe recordar que en otra entrevista reciente con Faisy Nights, Luis Fernando contó como obtuvo la oportunidad para participar en el proyecto de “Amarte duele”.

El actor confesó que llego a las instalaciones junto a Armando sin esperar a que recibieran la oportunidad. “Nos encontrábamos en la calle promocionado la película En La Calle y en el edificio de Altavista Films nos encontramos Charly Gómez, el asistente de director de Fernando Sariñana y de pronto nos empezó a meter un cague increíble. ´¿Dónde andan ustedes dos? Los anda buscando Fernando´ y Armando y yo así de: ´¿De qué habla?’. Subimos a la oficina y nos dijo: ‘Aquí está el guion, quiero que estén en mi película’. En ese momento la película se llamaba Romance en la Plaza.

En la misma serie de preguntas y respuestas, el actor habló de los próximos proyectos en los que participará. “Volvemos al teatro en el mes de enero ahí en Foro 37 y también una película que se llama Me Verás Caer, basada en una obra de teatro que se llama Secuestro”.

