El lamento de Luis Fernando Peña sobre el mundo de la actuación: “No importa tu calidad, importa el número de seguidores”

Luis Fernando Peña, con una trayectoria de más de dos décadas en el cine y la televisión, lamentó que actualmente en el medio sea más importante el número de seguidores que tienen los actores que su calidad.

A través de Instagram stories, este fin de semana el protagonista de Amarte duele alzó la voz e ironizó.

“Dejaré de hacer proyectos interesantes, dejaré de prepararme como actor y haré pura pendejad*, así tendré más seguidores y tendré muchísimo trabajo”, escribió al inicio de su mensaje.

“ Cobraré por saludar a la gente, cobraré más que alguien egresado del CUT, INBA o Casa del Teatro. Así se maneja el medio ahora. No importa tu calidad, importa el número de seguidores ”, finalizó.

Aunque ya no está disponible en sus historias, el mensaje tuvo eco en cuentas de Instagram donde se recuperó.

Usuarios de la red apoyaron lo dicho por Peña y destacaron su labor como actor.

Y es que Peña se ha forjado una carrera en el mundo del entretenimiento en México gracias a destacados papeles en cine.

Nacido en septiembre de 1982, Luis Fernando debutó en el cine gracias a la película Un embrujo (1998).

En 2001 destacó en Perfume de violetas y ese mismo le año le llegó la oportunidad de su primer protagónico en De la Calle, al que siguió el gran hit de Amar te duele, al lado de Martha Higareda.

Martha Higareda y Luis Fernando en "Amarte duele"

Los fans de la película aún siguen recordando a Peña como el famoso “Ulises”, el protagonista de la historia romántica con desenlace fatal.

Peña también tuvo participaciones en películas como La dictadura perfecta y Suave Patria.

En televisión trabajó recientemente en la serie El Chapo y en las telenovelas Educando a Nina y Médicos, línea de vida.

Luis Fernando Peña no es el único actor que ha hablado sobre el actual “imperio de los seguidores en redes” con el que se maneja la industria.

Póster de "De la calle", protagonizada por Maya Zapata y Luis Fernando Peña

En una entrevista para Infobae , en agosto del año pasado, Diego Soldano -integrante de la serie La Doña- también habló del asunto.

“Hoy las productoras para contratarte se fijan cuántos seguidores tienes en Instagram”, aseguró.

“Muchos te lo dicen; y por ahí estás entre cuatro actores y eligen al que más seguidores tiene. Hoy por hoy la cosa se ha vuelto más comercial. En todas las ficciones, sobre todo en las que son para chicos y adolescentes, ya ni castean actores, castean youtubers, instagrammers, influencers, y muchas veces ni han estudiado, pero tienen dos millones de seguidores, y ya se aseguran esa audiencia, que es la que van a tener en esa ficción”.

El reencuentro

Fue tanta la fama que Peña adquirió gracias a Amarte duele que cualquier asunto relacionado con la historia suele convertirse en tendencia.

El pasado mayo, por ejemplo, dio de qué hablar una reunión virtual de su elenco. Martha Higareda, Ximena Sariñana, Peña, Zaide Silvia, Alfonso Herrera y Armando Hernández compartieron algunas anécdotas de aquella cinta, estrenada en 2002.

Elenco de 'Amarte duele' (Foto: Captura de pantalla)

Higareda recordó por ejemplo cómo obtuvo la oportunidad de debutar en cine, gracias a Amarte duele. “Había salido la película de Amores perros en cine; la fui a ver y me gusto muchísimo. Había hecho teatro, pero no conocía cómo entrar al cine, entonces se me ocurrió escribir una carta a la página de internet de Amores perros diciendo lo mucho que me había emocionado la película, el cambio que había hecho en mí, el cine mexicano y todo este rollo y diciendo que soy actriz, que alguna vez me dieran una oportunidad y Martha Sosa me contestó a mi correo”.

