José Joel habló del romance de Anel Noreña con Andrés García: “No me asusta”

Andrés García contó el romance que vivió con la exmodelo Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial // Cuartoscuro

José Joel reaccionó a las declaraciones de Andrés García, quien reveló hace unas semanas que sostuvo una relación de noviazgo con Anel Noreña, madre del cantante y ex participante de MasterChef Celebrity México y ex esposa de José José. Incluso el veterano actor declaró que la exmodelo le pidió que “la conectara” con el príncipe de la canción para poder conquistarlo hasta que por fin pudieron llegar al altar.

“Es algo que no me asusta, que inclusive cuando lo platicamos, que ya conozco, que ya sé, si pasó o no pasó, pues tiene más de 50 años, ya estamos más allá del bien y del mal y honestamente me gusta que toda esta gente salga con el recuerdo, con la anécdota, con lo chusco, con lo negativo, con lo positivo, es parte de quienes nosotros somos al día de hoy como familia artística”, declaró el también cantante en conferencia de prensa.

José Joel reconoció a Andrés García como parte de su mediática familia y dejó en claro que hace años, cuando José José vivía las vicisitudes del alcoholismo y llegaba a “desaparecerse” por andar de juerga, el retirado actor llegó a mover sus influencias con las autoridades para dar con el paradero del intérprete de Ya lo pasado, pasado:

García fungió como Cupido en la relación entre Anel y José José (Foto: Cuartoscuro / Facebook Anel Noreña)

“Qué bueno, qué maravilla, al día de hoy el señor Andrés García es parte importante de la familia, porque así como dijo mi mamá, de repente se le perdía don José y teníamos que andarlo buscando. Don Andrés algo que siempre ha tenido es un vínculo importante con la ley mexicana, entonces ‘Don Andrés, dónde estás’, de repente le tocaba también a Mauricio Garcés, le decía ‘Oiga, don Mauricio, ¿no ha visto a aquel?’, ‘sí, pues lo vi por aquí, lo vi por allá'. Son historias que se van entretejiendo, ahorita no es algo que me ofenda ni mucho menos, es parte del tejido familiar y artístico de la familia”, recalcó el hijo mayor del fallecido intérprete.

A principios de noviembre, tras un homenaje realizado a José José en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, Ciudad de México, Anel reveló para las cámaras del matutino Venga la Alegría su relación con el actor mexicano y dejó en claro que sólo tiene una vieja amistad con él: “Qué lindo que se acuerde, tiene tantos años que no lo veo. Pero fuimos muy amigos, realmente él me ayudaba cuando ya casada ‘Pepe’ se me perdía, porque no había celular, él lo encontraba”.

“Andrés García que se cuide mucho, que tengo muchos recuerdos bonitos de él y que le deseo salud. Porque él también sigue muy bien, sigue muy guapo ¿no?”, concluyó sobre la polémica la modelo, vedette y actriz mexicana.

José Joel reveló que podría realizarse una segunda serie basada en la vida de José José (Foto: @josejoeloficial/Instagram)

Cabe recordar que Andrés García reveló en su canal de YouTube que sostuvo una fugaz relación con la modelo, sin embargo, logró un mejor “papel” al fungir como el cupido que la presentó con el intérprete de El triste. Y es que la forma de pensar tan “libertaria” del actor respecto a las relaciones de pareja habría desinteresado a Anel.

“(Ella me dijo) Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”, recordó el afamado galán de películas de ficheras de los años 80.

Al conocer el pensamiento de García, Anel le pidió que mejor le presentara a su amigo, quien por entonces comenzaba a destacar en el medio: “¿Quién de mis amigos es? José, por derecho me lo dijo. Y José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que era el José millonario, estaba empezando a cantar, a ganar dinero y le dije ‘Cómo no’”, explicó el actor.

SEGUIR LEYENDO: