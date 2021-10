Andrés García destapó su romance con Anel Noreña

Los actores sostuvieron un breve romance hace décadas (Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial // Cuartoscuro)

Andrés García, uno de los galanes del cine mexicano, también se ha caracterizado en su vida personal por tener en su lista de conquistas a gran cantidad de mujeres, que con la fama de “don Juan” del veterano histrión, muchas de ellas no quisieron continuar con su relación.

García ahora sorprendió a sus seguidores al destapar a través de un video en su canal de YouTube uno de sus secretos mejor guardados y del cual nada se sabía: el actor de cintas como Besos, besos y más besos destapó que en sus años mozos sostuvo relaciones con diversas mujeres, ya que no era muy fácil que ellas aguantaran la forma en que el actor concebía las relaciones de pareja.

“En mis relaciones no estoy de acuerdo en mantener perseguida y vigilada a la mujer sobre qué hace y a dónde va. Cuando salgas de aquí de la casa, lo que hagas es cosa tuya, cuando yo salga también lo que yo haga es cosa mía”, expresó el actor en su video.

El actor admitió que por su pensamiento "libertario" no pudo sostener relaciones duraderas (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Una de las mujeres que “cayó en las redes” de Andrés, quien actualmente se encuentra radicando en su propiedad de Acapulco, fue Anel Noreña, la ex esposa del fallecido José José.

García sostuvo una fugaz relación con la ex modelo, sin embargo logró un mejor “papel” al fungir como el cupido que la presentó con el príncipe de la canción. Y es que la forma de pensar tan “libertaria” del actor respecto a las relaciones de pareja habría desinteresado a Anel, a quien calificó como una mujer muy guapa.

Al conocer el pensamiento de García, Anel le pidió que mejor le presentara a su amigo, quien por entonces comenzaba a despuntar en el medio. “(Ella me dijo) Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”, recordó el galán de las famosas películas de ficheras de los años 80.

“¿Quién de mis amigos es? José, por derecho me lo dijo. Y José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que era el José millonario, estaba empezando a cantar, a ganar dinero y le dije ‘Cómo no’”

Andrés García fungió como el Cupido de la pareja ((Foto: Cuartoscuro / Facebook Anel Noreña)

“Yo le presenté a Anel a José, la realidad fue que Anel era una muchacha y ahora es una señora muy guapa y encantadora, siempre estaba contenta”, añadió respecto a la madre de José Joel y Marysol Sosa.

“Órale, con tal de que seas feliz yo te lo presento”, le dijo entonces. No obstante, el flechazo final no se dio inmediatamente pues por aquel tiempo José José se casó con la socialité Natalia “Kiki” Herrera Calles, nieta del ex Presidente de México Plutarco Elías Calles. Tiempo después, cuando José ya se había separado de su esposa, Anel volvió a buscar a Andrés García, esta vez decidida a conquistar al cantante de La nave del olvido definitivamente.

“Está dos tres años casado con la Kiki y de repente se divorcian y ahí viene Anel a buscarme otra vez : ‘Papacito, se divorció de José. Yo quiero que me vuelvas a acercar con José porque yo sé que vuelvo a amarrar la relación”, recordó y detalló que para ese entonces ya habían pasado unos 10 años, y el cantante se encontraba presentando un show en “La terraza Casino”: “Ahí se reunía lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Yo venía de hacer una película Cuchillo, yo hacía de un indio Sioux, traía yo pantalones de loneta color piel, acababa de llegar de Durango, donde se hacía la película, cuando me buscó Anel”, recordó.

La ex modelo es madre de José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del fallecido intérprete (Foto: Las Estrellas)

Entonces García acudió a una presentación del concierto acompañado con Anel y los volvió a juntar: “Yo la presenté y efectivamente se casó con él, creo que fueron muy felices un tiempo. Después José y ella se divorciaron por las cosas que pasan todas las parejas”, dijo el actor.

SEGUIR LEYENDO: