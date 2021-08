“Anel es la heredera”: José Joel respondió al conflicto por testamento de su padre

José Joel acusó a Sara Sosa de haber cometido un crimen Fotos: @josejoelofficial / @hoydia

El próximo 28 de septiembre se cumplirán dos años de la muerte de José José en Miami. En el marco del próximo aniversario luctuoso del cantante, José Joel habló para De Primera Mano acerca del pleito que, junto a su hermana y su madre, sostienen en contra “las Saras”, quienes reclaman ser las herederas universales del “Príncipe de la canción”.

“‘¿Nos ves conflictuados? La realidad es, como decía mi madre, triste porque esta gente a la que denominan ‘las Saras’, y toda la pelusa que traen ahí detrás, pues no saben de leyes, se quieren hacer las chistosas o quieren salir a decir algo que no es solamente para atraer el foco de los medios; porque está completamente establecido aquí y en China el testamento, donde la señora Anel es la heredera”, afirmó el primer hijo de José José.

Sara Sosa presentó hace unas semanas en Estados Unidos una declaración jurada, donde afirmó que es la única hija del fallecido cantante, por lo cual José Joel se molestó y declaró de la siguiente forma:

“A nivel legal, lo que hizo esta niña es delito, y delito de cárcel. Estar perjurando, en las leyes americanas cualquier cosa que no sea la verdad, es delito de cárcel. Entonces, si solitas insisten en ponerse la soga en el cuello, pues qué hacemos nosotros más que decir ‘que dios las bendiga’, y seguir adelante”, dijo José Joel ante las cámaras de televisión.

José José fue llevado a Miami por Sara Sosa sin el consentimiento de su familia (Foto: Instagram)

El primogénito del “Príncipe de la Canción”, afirmó que él y su familia en ningún momento han buscado perjudicar a “las Saras”, pero ellas “se han portado muy mal” y sería justo que la justicia de Estados Unidos se los hiciera saber.

Aunque afirmó que el proceso es desgastante, tiene la seguridad de que las cosas se resolverán a favor de su madre: “No hay manera de que le ganes a un testamento, a algo establecido de manera legal. Lo que pasa es que la ley es lenta, y más ahora con los protocolos de seguridad, todo va paso a pasito, pero va”.

Por su parte, Anel Noreña ya ha expresado su opinión sobre el caso, estas fueron sus palabras después de haber sido declarada heredera universal: “Yo no sé que tanto las señoritas sepan de leyes, que yo sepa, en mi país se emitió un testamento universal. Ellas a lo mejor son así y no saben lo que quiere decir un testamento. Ellas no creían que había un testamento, yo no sé si ellas tengan otros datos”, dijo la ex modelo.

Anel Noreña fue declarada heredera universal en el testamento de José José (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

De la misma manera, afirmó que ya se encuentra realizando los últimos trámites para acceder al pago de la herencia, pues ya realizó la adjudicación y está en espera del llamado de la corte para que se confirme el pago, pues ya cuentan con la marca, el nombre y lo necesario para formar la empresa que se encargará de administrar la fortuna que dejó José José tras su muerte.

Tras el fallecimiento de José José en los Estados Unidos, las dos partes de la familia del cantante se han enemistado poco a poco, pues ambos han sostenido una guerra de declaraciones en los medios.

“Las Saras” afirman que el artista hizo un testamento en Miami pocos años antes de su muerte, por lo que el testamento que él mismo redactó en México en 1984 debería ser invalidado, pues José José murió en los Estados Unidos.

