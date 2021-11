“Estuve en la oscuridad”: el día que el ex Menudo Rawy Torres pensó en quitarse la vida

Rawy Torres, ex Menudo, habló sobre la depresión que casi lo lleva al suicidio (Foto: Instagram/@rawytorres)

Tras haber sido integrante de Menudo, Rawy Torres continúa destapando los oscuros momentos que vivió al salir de la agrupación, lo cuales lo llevaron a una depresión que casi le quita la vida.

Rawy Torres, quien saltó a la fama al integrarse a Menudo después de la salida de Ricky Martin, recordó cómo fue su vida al terminar su relación con el grupo musical, pues en varias ocasiones ha hablado de los problemas emocionales que tuvo que enfrentar.

En entrevista con De Primera Mano, algunos de los cantantes de la agrupación puertorriqueña recordaron las peores situaciones que vivieron durante su juventud, pero también sobre sus tragedias al convertirse en adultos.

Torres, que actualmente es un ex integrante, también habló de lo que miembros como él pasaron al salir del grupo y, después de unos años, enfrentarse a una profunda depresión que lo llevó a pesar que sería mejor quitarse la vida.

Rawy, quien formó parte de Menudo tras la salida de Ricky Martin, habló de la depresión que sufrió él y otros miembros de la agrupación (Foto: Instagram/@cluboficialrawy)

“Yo, en algún momento, he vivido tiempos de desesperación, también lo cuento en mi libro, en esos momentos de ansiedad, de depresión, vienen pensamientos donde no valoramos la vida. Yo no critico a nadie, no señalo a nadie, yo sé lo que ese sentimiento, por eso regreso a decirlo, es importante hablarlo”, dijo el cantante.

Ante la pregunta de la reportera sobre si esos pensamientos fueron sobre terminar con su vida, él lo aceptó y dijo que llegó hasta ese punto, por ello es que ha decidido no criticar ni señalar a nadie que haya pasado por una situación similar. “Uno no piensa, cuando está en esa situación, uno no piensa ‘me voy a suicidar’, ese no es el pensamiento, y sí lo pensé, te estoy hablando de momentos en los que estuve en la oscuridad”, agregó.

Rawy también recordó a su compañero Anthony Galindo, mejor conocido como PapiJoe, quien se quitó la vida hace poco más de un año.

Todos los miembros de Menudo han pasado por momentos difíciles al llegar a la adultez y comenzar una carrera individual (Foto: Facebook/Curadas)

Torres recordó que Galindo falleció después de que las secuelas por un intento de suicidio terminaran con su vida. Él cayó en una profunda depresión que se agravó debido a que la pandemia por COVID-19 y lo que el confinamiento le estaba haciendo a su carrera. Esta situación fue una dolorosa sorpresa para todos los integrantes de Menudo.

Poco después de la muerte de PapiJoe en octubre de 2020 y las situaciones de abuso verbal y sexual que surgieron en ese momento, el puertorriqueño reveló que él sí sufrió de violencia por parte de sus representantes dentro de la agrupación y fue testigo de lo que vivieron sus compañeros.

“El hecho de tener que trabajar estando enfermo, eso no hay otra forma de llamarlo, eso es maltrato, no son las condiciones adecuadas ni correctas. Por otro lado, un abuso verbal de desacreditar, de tirar por el suelo una participación, una ejecución, eso no es lo correcto.

Los más de 30 integrantes de la agrupación vivieron situaciones de violencia que en algún momento ya no pudieron soportar más (Foto: Facebook/Fan de Menudo)

No te quiero repetir las palabras, pero si te voy a dar un sinónimo te voy a decir ‘eres una basura’, y junto con eso el desmérito, ‘esto no sirve, lo que hiciste no sirve’, vamos a decir palabras soeces, palabras incorrectas, nada más el hecho de decir ‘tú no sirves o no lo estas haciendo bien’ imagínate esto produce decepción, tristeza, desánimo”, reveló el intérprete en charla para el programa Ventaneando.

Este tipo de conductas afectó severamente a todos los integrantes de Menudo en todas sus generaciones, es decir, a más de 30 jóvenes que después tuvieron que lidiar con los estragos que les generó el haber sido tratados con conductas violentas, y que llevó a algunos a refugiarse en las drogas.

SEGUIR LEYENDO: