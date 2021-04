Qué otro ex miembro de Menudo denunció que sufrió maltrato dentro de la agrupación

Menudo fue una aclamada boy band desde su debut en 1977 (Foto: Archivo)

Es sencillo recordar a Menudo por varias razones: por sus canciones más exitosas como Súbete a mi moto, por los pantalones ajustados y de colores metálicos que usaban sus integrantes, por Ricky Martín o simplemente por toda la magia que rodeaba a este emblemático proyecto de boy band surgido en Puerto Rico. No obstante, parece ser que no todo fue un cuento de hadas para este grupo boricua.

Ya desde hace tiempo han existido varias denuncias públicas en contra de todo lo que significó Menudo para los más de 30 integrantes que tuvo. Dichas acusaciones siempre han recaído en el creador del proyecto: el productor Edgardo Díaz, a quien han señalado por el supuesto maltrato que sufrieron varios de los jóvenes que pertenecieron a este fenómeno musical de los años 80. En esta ocasión, uno de ellos alzó la voz para confirmar que los motivos de su salida temprana de Menudo se debió a situaciones extremas. ¿De quién se trata?

En entrevista para De Primera Mano, el ex Menudo, Rawy Torres, afirmó que sólo puede llamar maltrato lo que vivió dentro de la agrupación que tocó éxitos como Mi banda de rock y Claridad. Si bien no dijo que todo fue malo, explicó que había situaciones variadas en las que sentía que el trato no era el mejor. No llegaron a insultarlo con “palabras fuertes”, pero era inapropiada la presión que un equipo de adultos imponía a un grupo de niños.

Rawy Torres perteneció a Menudo de 1988 a 1991

Y es que no hay que olvidar que Menudo tenía sus propias reglas. Una de las primeras que puso Edgardo Díaz es que su proyecto musical iba a ser cambiante. Con tal de mantener la ilusión del grupo juvenil, debían reemplazar a los miembros de este cuando llegaran a los 15 años (máximo 16) o, bien, cuando comenzaran a tener cambios prematuros como desarrollo de vello facial, aumento de estatura, cambio de complexión, entre otros.

Rawy Torres perteneció a esta banda desde 1988 a 1991. En su caso, su salida no se debió a que hubiera cumplido con las reglas límite impuestas por su productor, sino que se vio obligado a renunciar junto con otros tantos de sus compañeros que también estaban hartos de la presión y el maltrato impuesto sobre ellos.

Otra de las cosas que Rawy reconoció es que él no quería irse de Menudo, pero las circunstancias lo llevaron a tomar tal decisión. Así, el ex miembro recordó cómo gente del staff llegó a decirle, siendo Rawy todavía un adolescente, que “no servía” para ser cantante.

Torres ha llegado a mencionar que no hubiera querido salirse de Menudo, pero la situación lo sobrepasó (Foto: Archivo)

Cambiando de tema un poco, Rawy Torres también mencionó qué significó para él ese momento de Menudo donde dos de sus integrantes fueron detenidos en un aeropuerto por posesión de marihuana. Él directamente lo llamó un evento traumático.

Implicó que entendía que la situación del grupo era complicada por la cantidad de trabajo que tenían entre manos: de grabaciones en estudio, de presentaciones y luego giras en varias partes del mundo, era sencillo que pudieran caer en la tentación por probar droga, especialmente cuando la “servían en bandeja de plata”.

No es la primera vez que Rawy Torres ha hablado públicamente sobre estos supuestos abusos que hubo en Menudo. El cantante retirado ha contado que tomó la decisión de salir de Menudo junto con sus compañeros Robert Avellanet, Jonathan Montenegro y Edward Aguilera luego del incidente ocurrido en un aeropuerto cuando la policía aprehendió a Sergio Blass y Rubén Gómez por posesión de marihuana.

Roy Roselló denunció públicamente a Edgardo Torres, productor y creador de Menudo, de haber abusado sexualmente de él (Foto: Archivo)

En esa ocasión fue entrevistado para Ventaneando y ahí declaró que incluso debían trabajar estando enfermos. Además de eso, aseguró que fue víctima de un constante abuso verbal que pretendía “desacreditar, tirar por el suelo una participación, una ejecución”. También habló de que, al interior de Menudo, el tema de las drogas era bastante conocido. Sobre esa parte jamás ha dado demasiados detalles, pero ha dado a entender que algunos de sus compañeros cayeron en esos vicios además de Sergio Blass y Rubén Gómez.

Esto ha contrastado con otras acusaciones que han hecho otros ex integrantes de Menudo a lo largo del tiempo. Una de ellas fue la hecha por Roy Roselló, quien aseguró que fue víctima de abuso sexual a manos de Edgardo Díaz.

