“Eres una basura”: el ex Menudo Rawy Torres recordó la violencia verbal al interior de la agrupación

Torres actualmente se dedica a la música dentro de la fe cristiana (Foto: Instagram @rawytorres)

La serie Súbete a mi moto ha traído a colación, varias décadas después, los recuerdos y anécdotas que sobre Menudo tienen algunos de sus ex integrantes. Entre las situaciones que han salido a relucir a últimos días destaca el presunto abuso sexual, físico y emocional que han denunciado elementos como Roy Roselló y Jonathan Montenegro.

A estas polémicas también se suma la presencia de drogas al interior del quinteto puertorriqueño y la explotación laboral infantil de la que presuntamente fueron víctima los más de 30 integrantes que desfilaron por la boy band más famosa de América Latina.

En esta ocasión es Rawy Torres quien continúa su relato en una videollamada desde Miami. El cantante perteneció a Menudo de 1988 a 1991, año en el que junto con sus compañeros Robert Avellanet, Jonathan Montenegro y Edward Aguilera, decidieron dejar el grupo después del incidente ocurrido en el aeropuerto cuando la policía aprehendió a Sergio Blass y Rubén Gómez por posesión de marihuana.

Rawy, abajo a la derecha, abandonó la famosa agrupación luego del escandaloso episodio del aeropuerto de Miami (Foto: Archivo)

“El hecho de tener que trabajar estando enfermo, eso no hay otra forma de llamarlo, eso es maltrato, no son las condiciones adecuadas ni correctas. Por otro lado, un abuso verbal de desacreditar, de tirar por el suelo una participación, una ejecución, eso no es lo correcto. No te quiero repetir las palabras, pero si te voy a dar un sinónimo te voy a decir ‘eres una basura’, y junto con eso el desmérito, ‘esto no sirve, lo que hiciste no sirve’, vamos a decir palabras soeces, palabras incorrectas, nada más el hecho de decir ‘tú no sirves o no lo estas haciendo bien’ imagínate esto produce decepción, tristeza, desánimo”, reveló el intérprete en charla para el programa Ventaneando.

Torres aseguró que al paso de los años pudo detectar, reflexionando en retrospectiva, que la situación generada por el manager Edgardo Díaz y su equipo no “no era normal”.

“Ahora más que nunca, obviamente con la madurez me doy cuenta, te digo en aquel momento era como ‘wow, qué está pasando acá’, pero claro cuando todo eso se empieza a sumar con estos trataos de que ‘no sirves’, y los desméritos y las rebajas y las cosas, ya eso llegó al punto en que la copa se rompió”, mencionó.

El cantante perteneció a Menudo de 1988 a 1991 (Foto: Archivo)

Sobre su determinación de aliarse con sus compañeros para dejar la famosa agrupación todos juntos en un momento de crisis de la banda, Rawy mencionó que los chicos se reunieron en una junta, pero este esfuerzo fue infructuoso.

“La combinación de todos estos factores: nosotros exigimos que se diera un cambio en el trato, maltrato, esto se llevó a una mesa, esto se habló, se exigió, no se tomó en consideración, mas bien nuestra posición quedó una vez más desacreditada, nos pusimos de acuerdo los cinco y dijimos ‘ya no hay más nada que hablar, no hay más nada que aguantar’. El maltrato verbal, el maltrato físico que en este caso no fue para mí, Robert vivió esa situación, insultos”, añadió.

Rawy aseguró que presenció cuando Edgardo Díaz tomó violentamente de los cabellos a Robert Avellanet. Además aseguró que los seguidores del grupo se merecen una disculpa por el hecho de tener que soportar que sus cantantes favoritos hubieran abandonado la agrupación.

No dio más detalles ni quiso revelar los nombres de sus compañeros que estuvieron vinculados a las sustancias ilegales (Foto: Instagram @rawytorres)

“De repente uno puede decir ‘no es para tanto’, incluso yo tenía mis dudas en ese momento de que ‘esto puede ser normal’, es que eso no es normal. Pero tomar una decisión como ésta no es fácil, voy a comentar algo que nunca he dicho: creo que los fans se merecen una disculpa, yo pido perdón por el daño realmente que se causó en los fans , pero por otro lado, hasta cuánto más nosotros estábamos a soportar de unas condiciones que no eran las correctas”.

Sobre Súbete a mi moto, Rawy mencionó: “No puedo catalogarla como una serie biográfica, sino como una serie de ficción”.

