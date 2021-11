“Pepillo” Origel lamentó que no fue invitado al 70 aniversario de “Las Estrellas”

Juan José Origel encabezó el programa "La Oreja" (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

Juan José Origel lamentó que, a pesar de llevar 27 años trabajando en Televisa, no fue invitado para formar parte de las celebridades que participaron en el festejo del 70 aniversario del canal de “Las Estrellas” y mencionó que tal vez no fue requerido por decisión del productor que encabezó el evento.

El pasado fin de semana Televisa festejó 70 años al aire del canal 02, también conocido como “El canal de Las Estrellas”. Para esta ocasión, la televisora del San Ángel preparó un programa especial donde se habló de las emisiones que dejaron huella en el público mexicano y se transmitieron algunos testimoniales de las grandes figuras del medio que han pasado por sus foros.

Al respecto, Juan José Origel, también conocido como “Pepillo”, lamentó que la producción no lo considerara para el aniversario. El periodista de espectáculos mencionó que lleva casi 30 años trabajando para la empresa, por lo que creía que sería uno de los seleccionados para esta ocasión, pero no fue así.





“Muchos no fuimos requeridos a los 70 años de Televisa. Claro, cuando hay un productor que no te quiere o que no le interesas, pues no te van a invitar. Yo me imagino que si hubiera sido la productora Carmen Armendáriz, me hubiera hablado”, declaró en su canal de YouTube.

Aunque el presentador no quiso revelar detalles sobre si tiene algún problema con uno de los productores que trabajan en la televisora, si dejó entrever que era una posibilidad latente, pues al final no fue invitado para el festejo. No obstante, el oriundo de León, Guanajuato, aclaró que no fue el único, pues muchos artistas no recibieron llamado.

“Se extraño a mucha gente en este festejo. Creo que deberían de hacer otro con productores de los de antes, los que sabían lo que era antes la televisión. No tengo nada en contra de María León, pero ¿qué hacía hablando de los 70 años?”, añadió.

Cuando 'Pepillo' Origel acudió al festejo de los 25 año s de 'Ventaneando', no recibió ni una llamada de Ciurana. (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

A manera de crítica, Origel comentó que no le agradó el programa especial porque faltaron muchos artistas que han sido parte importante de la televisora. Además, el presentador señaló que hubieron algunas personalidades que estaban fuera de lugar porque llevaban poco tiempo trabajando con la televisora en comparación con muchos otros como Daniela Romo, Xavier López “Chabelo” y Adela Noriega.

Juan José Origel explicó que lleva alrededor de 27 años trabajando para Televisa menos un año, pues hubo una ocasión en la que el periodista decidió trabajar con Pati Chapoy en Ventaneando, pero meses después optó por volver a la televisora de San Ángel.

“Lo que tiene que tener uno es la satisfacción de haber trabajado en una empresa como Televisa durante mucho tiempo, de haber formado parte o ser parte de esta empresa tan importante [...] Ha sido un orgullo para todos los que hemos estado en Televisa ser parte de esa historia, de esos 70 años”, continuó.

(Captura: @juanjoseorigel/YouTube)

“Pepillo” Origel también recordó que entró a trabajar a la empresa en el programa Eco y aprovechó la ocasión para mostrar una antigua fotografía donde apareció entrevistando a Carmen Salinas en un lujoso restaurante.

Respecto al complicado estado de salud que desde hace una semana atraviesa coahuilense, el periodista recordó algunas de las cualidades que, desde su perspectiva, caracterizan a la afamada actriz que brilló durante la época del Cine de Ficheras: “Hermosa mujer, trabajadora, incansable, gran amiga”.

Fue el pasado miércoles 10 de noviembre cuando Carmelita Salinas fue internada de emergencia después de que se desmayó en su casa. A una semana desde su hospitalización, la actriz permanece en coma natural por un derrame cerebral. A pesar del complicado panorama, los familiares de la imitadora mantienen la esperanza y continúan en oración por su recuperación.

