Fans de Mane acusaron fraude en La Casa De Los Famosos

La cantante e influencer Manelyk González logró llegar a la final del reality La Casa De Los Famosos, donde participaron personalidades como Pablo Montero, Gaby Spanic, Celia Lora, etc. La gran final fue entre la intérprete de Odiosa -que quedó en segundo lugar- y la ex Miss Universo Alicia Machado, quien resultó la ganadora del programa de Telemundo. La actriz de melodramas como Una Familia Con Suerte fue la ganadora de 200 mil dólares; sin embargo, los fans de la ex Acapulco Shore acusaron al programa de fraude; aquí sus motivos.

Tras casi tres meses de transmisiones ha llegado la final del reality show La casa de los famosos, el programa de la televisora americana que ganó popularidad al presentar a diversos personajes del espectáculo conviviendo en un espacio cerrado. Teniendo como finalistas a Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero, Alicia Machado siendo esta última resultó la ganadora.

Este resultado se dio a conocer en vivo durante la transmisión del programa, sobre el que ya se había especulado que la también actriz sería la triunfadora, ya que durante su estancia fue quien mayor apoyo tuvo por parte de los fans del reality estadounidense y motivo por el que ahora los fans de Manelyk aseguran que todo fue “comprado”.

“Es muy tonto pensar que Mane perdió cuando podemos comparar las cuentas de Instagram de ambas: Manelyk 13.1 millones y Alicia 1.7 millones, es muy grande la diferencia”, “Todo esto es fraude, mejor hubieran dicho que la más ‘favorecida Machado’ iba a ganar para haber dejado de votar”, “Es que esto ya estaba rumorado a más de un mes de saber quienes iban a ser los finalistas, su nombre como ganadora ya se sabía”, “Mane vine de Acapulco Shore, la otra ni siquiera está vigente en la tele, esos famosos 40 millones son puro fraude”, mencionarón seguidores de la cantante en Twitter.

Según datos difundidos por Telemundo, Alicia fue apoyada con 40 millones 586 mil 129 votos por parte del público. En segundo lugar quedó Manelyk González, quien contó con el apoyo de sus fans mexicanos y europeos -gracias a Súper Shore- , quienes se han movilizado en redes sociales para votar por ella, pues su amistad con Alicia Machado la colocó también como una de las favoritas de La casa de los famosos pero ahora sus fans no simpatizan con la amistad.

“No es la primera vez que un programa como este se ve tan comprado, literal la salvan cada semana”, “No es tirar mala onda a Machado pero no inventen Mane es la reina de los realitys”, “En Instagram los votos se veían cerrados pero no digan que la diferencia fue por tantos millones porque esos ni los tienen en elecciones en México”, “Mane entró a la mitad y llegó a la final por como es, no por comprar el concurso desde el principio”, agregaron.

Con más de 61 millones de votos emitidos por el público para elegir al ganador finalmente así quedó el conteo final:

Manelyk se quedó con el segundo lugar con 8,774,081.00 votos. Dallas Kelvin Noe Rentería obtuvo el tercer puesto con 8, 419,382.00 votos. Por su parte Cristina Eustace se quedó con cuarto lugar con 3, 881,344.00 votos; y Pablo Montero obtuvo el quinto lugar con 969,737.00 votos.

La cantante mostró su apoyo a la ex Miss Universo durante la transmisión y la reunión en vivo del programa, Manelyk no ha publicado nada al respecto aunque en su perfil de Instagram y Twitter está lleno de comentarios haciendo referencia al “supuesto fraude” y la “grosería” que le hicieron a la influencer.

