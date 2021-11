¿Amor o acoso?, la polémica relación de Gigi y Pablo Montero en la casa de los famosos

(Foto: Ig telemundorealities)

Gisella Aboumrad, mejor conocida como Gigi, ha dado mucho de que hablar en La casa de los famosos, debido a una extraña relación que ha ido generando con Pablo Montero. Y a continuación te contamos todo lo que debes saber.

Para empezar hay que señalar que, conforme han ido transcurriendo las semanas en el reality show de Telemundo, algo que ha llamado la atención de los espectadores ha sido la insistencia con la cual, Gisella ha intentado enamorar a Montero, a pesar de que el artista lo único que hace es tratarla mal o con indiferencia.

Esta situación ha hecho que la aprobación de las personas a ambos famosos decaiga gravemente e incluso se desató un debate en redes sociales para identificar si la actriz de 41 años estaba enamorada del actor o era más una obsesión.

Uno de los eventos que más controversia causó fue cuando Gigi decidió confesarle su amor a Montero y este decidió ignorarla completamente. Todo aconteció mientras los dos artistas estaban en una íntima plática y Gisella tomó la iniciativa.

“Del amor aprendí que hay que decir lo que se siente en el momento porque a veces puede ser tarde. Nunca olvides que te quiero, ha sido un bonito viaje hasta el momento”, comenzó a decir nerviosa.

Pero Pablo contestó: “Ha sido una amistad muy bonita, muy sincera y con mucha comunicación”.

A pesar de la indiferente respuesta, Gigi continuó y le dijo a Montero que su confesión no era algo que no podía decir enfrente de todos. Posteriormente, le entregó a Pablo un papel que decía “I love you”, pero el actor le dijo que no entendía.

Es más fácil para mí decir las cosas en inglés que en español para mí a veces

La única respuesta que recibió de Pablo fue un: “okay”.

Asimismo, otro de los polémicos momentos entre ambos sucedió después de la más reciente eliminación. Gigi no estaba nominada, pero debido al complot que hicieron le quitaron la posibilidad de salvar a alguien.

Por lo tanto, al momento de la gala, cuando Pablo Montero regresó a la casa tras ser salvado, pudo observarse que se dirigió inmediatamente para abrazar a Alicia Machado, mientras que Gisella miraba decepcionada la situación.

Además, en un fragmento que circula en redes sociales puede verse a la actriz diciéndole a Montero si quiere mudarse a su cuarto, pero el actor la ignoró abiertamente.

“¿Entonces que opinas de mi invitación?, de que tus cachivaches vayan a nuestro cuarto. Eres libre de decir lo que quieras, yo respeto tus decisiones y lo sabes”, dijo Gigi.

A lo que Montero sólo respondió: “Ten cómete un taco mejor”.

Cabe recordar que, en emisiones anteriores del programa, Pablo Montero y Alicia Machado tuvieron una fuerte discusión, la cual no fue transmitida por la emisora sino hasta la Gala de eliminación, pero causó gran revuelo entre los seguidores del programa.

La discusión comenzó debido a que Montero le pidió a Machado que no se adueñara de una Tablet, la cual utilizan dentro del reality show para pedir comida y los productos personales que los integrantes necesitan.

Aunque la situación se tranquilizó por algunos minutos, el intérprete buscó a la ex Miss Universo para decirle que no debía callar a la gente ni llamar a las mujeres del servicio doméstico “chachas” y, tras el comentario, comenzó una fuerte pelea entre ambos.

Después de una serie de gritos, Pablo Montero decidió salirse de la habitación en la que estaba con Alicia Machado, pero regresó debido a que no le pareció que esta lo llamara “machista de mierd*”, así que la pelea continuó fuertemente.

