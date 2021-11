Chantal Andere no “le bajó” a uno de Los Temerarios a Alessandra Rosaldo

Chantal Andere mencionó que todo lo dicho por Alessandra Rosaldo es falso (Foto: Instagram/ @chanaandere/@alexrosaldo)

Chantal Andere reaccionó de manera contundente a una polémica declaración que realizó Alessandra Rosaldo en un programa de Youtube, donde mencionó que la actriz “le bajó el novio” a la cantante. La persona en disputa era el vocalista de la famosa agrupación Los Temerarios, Adolfo Ángel Alba. La actual villana del melodrama Mi Fortuna Es Amarte mencionó que no le gustan los chismes y que la intérprete de Amor De Papel debió confundirse porque eso jamás ocurrió.

“No, la verdad ni me interesa hablar mal de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y ustedes saben que yo jamás me meto en chismes. No era yo, o sea, yo no anduve con él; nos conocíamos pero no”, mencionó a lo que un reportero del matutino Sale el Sol le preguntó si se trataba de una equivocación y la actriz contestó “probablemente”.

Alessandra en "Pinky Promise" confesó cómo fue su relación con Adolfo Ángel (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

La actriz acudió como madrina de las mil 200 representaciones del musical La Jaula De Las Locas, donde ante las cámaras de diversos medios de comunicación se mostró molesta por las preguntas sobre las acusaciones de la cantante. Chantal prefirió cambiar el tema de manera contundente, ya que además aseguró que jamás se ha metido en ese tipo de situaciones por respeto a la carrera de su madre Jacqueline Andere y la de ella, por lo que contestar todo tipo de chismes solo hacen que continúen creciendo e involucre a más personas, como es en este caso al vocalista de Los Temerarios.

Alessandra recordó su noviazgo con el famoso cantante Adolfo Ángel, conocido como “El Temerario Mayor”, del grupo Los Temerarios. “Estamos hablando de que esto pasó en 1994, me agarró chiquita. Yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho”, dijo en su reciente participación en el programa de YouTube, Pinky Promise que conduce Karla Díaz, para poner en contexto el tiempo en el que sucedió aquella anécdota. Ella se sentía orgullosa, pues Adolfo Ángel fue uno de los galanes de la música en esa década.

Ambos cantantes se conocieron en un antro Fotos: Instagram@alexrosaldo // Tv Notas

Ambos se conocieron en un antro: “Me invitó a su mesa y de ahí ya no me dejó, bueno[…] por un año y medio”. Pero lo que parecía era un noviazgo sólido, terminó sin previo aviso.

Alessandra se enteró de la peor manera que lo suyo había quedado en el pasado. “No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”.

Hoy la actriz y cantante está casada con Eugenio Derbez, con quien formó una linda familia junto a su hija Aitana. La mexicana de 50 años había mantenido esa relación en lo más privado de su vida personal, pero fue gracias a la primogénita de Eugenio, Aislinn Derbez, que se hizo público cuando lo mencionó en el reality de la familia, De Viaje con los Derbez.

Y aunque pasó hace tiempo y le rompió un poco el corazón, Alessandra no guarda rencor hacia su ex. De hecho, lo recuerda como un caballero: “Era una persona que sabía cómo envolverte, además de que el grupo Los Temerarios estaba en su apogeo, entonces era fácil caer”, mencionó en el programa.

Chantal Andere lamentó que Carmen Salinas se encuentre muy grave de salud Foto: Instagram/@chanaandere

Durante la misma entrevista, Chantal Andere lamentó que Carmen Salinas se encuentre muy grave de salud, ya que la considera una gran amiga. “Pues estamos muy consternados todos: Yo, la prensa que tanto adora o sea ustedes, mis compañeros actores. Vengo de grabar ahorita y el ánimo estaba muy decaído de todos, pues ellas siempre estaba hablando [...] ha sido un shock muy impresionante para todos nosotros”, finalizó la actriz.

