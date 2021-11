“Nunca le vas a dar gusto a nadie”: José Eduardo reaccionó al vandalismo de la estatua de Eugenio Derbez

Los medios de comunicación cuestionaron a José Eduardo sobre la polémica de su estatua en Acapulco

Eugenio Derbez se volvió tendencia hace unos días por la instalación de una estatua en su honor en la glorieta del Centro de Convenciones Copacabana en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, no fue bien recibido por la mayoría de los ciudadanos e internautas y hasta vandalizaron la estatua. Luego de esto, su hijo José Eduardo Derbez defendió a su padre tras las críticas que recibió.

“Que la quiten, si quieren que lo hagan. Total, una estatua más, una menos. Si no les gusta, pues que la retiren”, declaró José Eduardo en un encuentro con los medios de comunicación, cuando una de las reporteras mencionó que la obra ya había sido retirada.

La pieza supuestamente estuvo a cargo de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, del gobierno de Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional, así como de Javier Taja Ramírez, director general del OPD.

La estatua se había colocado con el objetivo de enaltecer y aplaudir los logros y trayectoria de Eugenio Derbez, quien filmó algunas de sus películas en dicho estado, tal es el caso de No se aceptan devoluciones en 2013.

Inauguraron y vandalizaron estatua de Eugenio Derbez en Acapulco (Foto: Twitter / @eyc1104 - @JorgMontesDeOca)

Pero la escultura generó desprecio entre algunos residentes, pues consideraron que los recursos destinados en ella pudieron ser ocupados para otras obras sociales. El mes pasado se reportó que en redes sociales comenzaron a circular fotos del monumento cubierto con cintas y bolsas.

Según la revista TVNotas, parte del rechazo que provocó el monumento fue porque algunas personas se mostraron inconformes ante un supuesto donativo de un millón de dólares que prometió Eugenio Derbez y de acuerdo con los ciudadanos nunca llegó.

Horas después de haberse anunciado la vandalización de la estatua, las autoridades locales procedieron a quitarla de su sitio, y hasta el momento no hay reportes de que haya vuelto a su lugar. El hijo de Victoria Ruffo mencionó que es triste la reacción del público aunque su papá ha intentado dar mayor apertura al puerto de Acapulco.

“Nunca le vas a dar gusto a nadie. ¡Por eso ya!, que la quiten, que la pinten y que le hagan lo que quieran”, concluyó el actor que se veía un poco molesto.

José Eduardo se mostró enojado ante la cuestión de la vandalización de la estatua de su papá (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Por su parte Alessandra Rosaldo, esposa del también comediante, hizo algunas declaraciones al respecto y aseguró que Eugenio merece tal reconocimiento.

En una entrevista con Sale El Sol la cantante aseguró que Derbez desconocía que habían inaugurado una estatua de él. “Todo esto que dicen me da tristeza, él no pidió ninguna estatua, jamás se enteró de esto, él se entregó totalmente a su país y todo lo que ha hecho es por México”.

Alessandra retomó una frase para ejemplificar las críticas que recibió Eugenio: “Dicen por ahí y que yo me negaba a creerlo, pero tiene una parte verdad, es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano y eso es muy triste. Cuando leí todo esto o cuando me entero de lo que se está hablando me da tristeza”.

“Al día de hoy la película mexicana y hablada en español más exitosa en el mundo (la que realizó Eugenio) donó la taquilla entera de un fin de semana, que es más de un millón de dólares. Y ahí están las pruebas, están las escuelas reconstruidas”, aseguró Rosaldo resaltando que Derbez solo promovió Acapulco hace varios años.

Alessandra también habló sobre el polémico tema de su esposo Derbez (Foto: Instagram/@ederbez)

SEGUIR LEYENDO: