Eugenio Derbez causó risas con un nuevo póster de “La familia P. Luche” junto a Chaelin CL

(Foto: @ederbez, @chaelincl/Instagram)

Eugenio Derbez causó sensación en redes sociales después de que publicó una imagen editada donde bromeó con “Chaelin CL” por un gran abrigo teddy que lució en una de sus publicaciones de Instagram e hizo que formara parte de su exitosa serie La familia P. Luche.

El actor mexicano impactó en sus cuentas de Instagram y Twitter con un nuevo póster de la conocida serie de comedia que lanzó en 2002. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la inesperada presencia de Lee Chae Rin, mejor conocida como “Chaelin CL”, quien es una famosa cantante de rap surcoreana.

Todo comenzó cuando la intérprete de 30 años compartió, con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, una selfie que se tomó junto a Eugenio Derbez. En la fotografía se puede ver a los dos artistas posando felices aunque no se lograron apreciar detalles del lugar en donde se encontraban, por lo que se desconocen las causas que los llevaron a compartir parte de la tarde.

(Captura: @EugenioDerbez/Instagram)

La imagen rápidamente se viralizó en internet gracias a los miles de fans que tienen tanto la rapera como el comediante mexicano. Tras notar el impacto que generó la foto, el creador de XHDBZ decidió enmarcar su encuentro con la artistas surcoreana con su ya conocido sentido del humor, por lo que horas más tarde subió en Twitter un renovado póster de La Familia P, Luche.

En la imagen aparecen “Ludovico P. Luche”, personaje que interpretó el actor mexicano por alrededor de 10 años, y CL con luciendo un abrigo teddy en tonalidad rosa junto al conocido título de la serie de comedia.

Al aparecer, los artistas no posaron juntos para el póster, pues en publicaciones anteriores la cantante surcoreana ya había compartido en su perfil de Instagram un par de fotos con ese mismo look . Sin embargo, los tintes de humor de Derbez no pasaron por desapercibidos en las redes y los tuiteros reaccionaron de inmediato asegurando que “Federica P. Luche”, personaje interpretado por Consuelo Duval, estaría enojada por la situación.

(Captura: @chaelincl/Instagram)

“¿CLuche o PLuche?”, escribió el actor en su tuit. “Se va a enojar Federica”, “La cambió por una más joven”, “Obviamente P. Luche”, “CLuche, claramente”, fueron algunos de los comentarios que recibió en respuesta.

Hasta el momento se desconoce si Eugenio Derbez y CL se encuentran trabajando en una próxima colaboración o si solo se trató de un encuentro casual entre los artistas.

En los últimos años, Lee Chae Rin se ha posicionado como una de las estrellas del rap femenino más representativas de surcorea. En su discografía sobresalen Hello bitches, I am the best, Come back home, You and i y Fire, siendo este tema parte de su más reciente álbum 2en1.

(Captura: @gabynr/Instagram)

Por otro lado, Eugenio Derbez se encuentra promocionando la nueva temporada de LOL Last One Laughing, un divertido reality donde algunos de los comediantes más conocidos del momento se instalan temporalmente en una casa para luchar por hacer reír, a toda costa, a sus compañeros. Cabe mencionar que en cuanto alguno de los integrantes se ríe, inmediatamente es expulsado.

Hasta el momento, el protagonista de No se aceptan devoluciones no ha querido revelar la identidad de 8 de los 10 nuevos participantes que integran la tercera fase del programa. Los dos comediantes mexicanos que ya anunciaron, en sus respectivas redes sociales, su colaboración en el show son Hugo “El Cojo Feliz” y Gabriela Navarro, quien también es conocida por ser la hermana de Jesús Navarro, vocalista de Reik.

LOL Last One Laughing tercera temporada se estrenará el próximo 10 de diciembre a través de Prime video.

SEGUIR LEYENDO: