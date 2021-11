Las 100 horas de Carmen Salinas en coma: qué pasa con la actriz

La actriz ya se encuentra fuera de peligro Foto: Cuartoscuro

En un nuevo reporte médico sobre el estado de salud de Carmen Salinas fue publicado ayer 15 de noviembre; se informó que la actriz ya se encontraba fuera de peligro luego de haber transcurrido las primeras 100 horas desde que ingresó al coma natural. Familiares de la actriz han visto ciertos indicios de mejoras en su estado de salud, sin embargo el panorama se muestra muy incierto.

“Es un movimiento, pero para mí es como un rayo de esperanza, está en coma y eso, pero al mover eso sí siento que me escucha y está ahí tratando de luchar. Sus órganos internos siguen funcionando, está estable mi mamá, nos dijeron que podía pasar algo en ese tiempo, pero está estable. Ya pasó el peligro del que se hablaba”, mencionó María Eugenia Plascencia, hija de la primera actriz, en una entrevista transmitida por el programa Sale el Sol.

Del mismo modo, Carmen,la nieta de la actriz y cantante, señaló que los movimientos que ha presentado no responden a una intención de su abuela, sino que son involuntarios.”Los reflejos en la parte de las piernas, no hay una intención, es parte de un movimiento de la médula que puede venir con el respirador o con algún reflejo, pero es completamente involuntario”, dijo afuera del hospital.

La actriz se encuentra en coma natural en estado grave (Foto:Intagram/@carmelita-salinas-fans345)

La también exdiputada se encuentra en coma natural en estado grave, con actividad cerebral baja, misma situación desde el miércoles por la noche que ingresó al hospital. En estos días, la familia ha recibido el amor y el apoyo del público, de amigos y familiares de Carmelita Salinas, incluso muchos han querido pasar a verla pero es imposible debido a que se encuentra en terapia intensiva.

“La intención (de la gente) alivia incluso nuestros corazones, se hace hasta donde se puede tomando en cuenta el área de seguridad, de terapia intensiva. Mi abuelita es muy devota, tiene unos santitos, un rosario, no hacemos más (porque no se puede)”, agregó Carmen.

Carmen, su nieta, compartió que nunca habían hablado de algo así o de la muerte de su abuela FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

En medio de la difícil situación por la que atraviesa la familia de la productora teatral, Carmen compartió que nunca habían hablado de esto o de la muerte con Salinas, ya que para ella era un tema muy doloroso y delicado por todas las pérdidas que ha tenido en su vida. Su nieta, expresó que estar en un hospital es muy agresivo para ella ya que su abuela jamás se había mostrado como una persona que se enfermara a pesar de su edad.

“Hemos hablado que a mi abuelita no le gustan los doctores, nunca le han gustado, es un mujerón, nunca (se ha enfermado), es muy delicado el tema de la muerte para ella”.

El estado de salud de Carmen Salinas sigue siendo delicado. (Foto: Instagram)

Por otra parte, este 15 de noviembre, antes de ingresar al hospital donde se encuentra la actriz en la Ciudad de México, Gustavo, su sobrino, relató a las cámaras del matutino Sale el Sol cómo pasó la noche después del último informe médico en el que se refuerza todo lo mencionado por la familia ante los medios de comunicación y los fans de la actriz que quieren saber qué está pasando o qué podrá pasar si todo continúa como hasta ahora.

“Los doctores lo único que me dijeron fue; si no recibes llamadas durante la noche es que no hay ningún cambio, ni para bien ni para mal, esperemos a ver como sigue durante el día”

Después de que algunos medios de comunicación especularon que la actriz podría salir del país para recibir una segunda opinión. María Eugenia Plascencia, hija de la primera actriz, comentó que ha visto a su mamá mover los pies, y descartó que tengan pensado llevarla a algún hospital de Estados Unidos.Agradeció también a todos los fanáticos de la primera actriz por estar tan al pendiente del estado de salud de su mamá.

