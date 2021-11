Alessandra Rosaldo ha “pensado que morirá” por sus recientes problemas de salud

Alessandra en "Pinky Promise"remarcó que ha sido difícil (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Para sorpresa de muchos, Alessandra Rosaldo confesó que 2021 no ha sido su mejor año, incluso entre lágrimas decidió contar una angustiante situación que atraviesa, la cual está relacionada con su estado de salud.

Fue en el programa de Youtube, Pinky Promise, donde la mamá de Aitana decidió contarle a Karla Díaz sobre esta etapa en su vida.

“Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor”, dijo.

Asimismo, destacó que los primeros meses de este año fueron críticos para ella, pues se encontraba en diversas situaciones que le hacían tener miedo y estar muy preocupada.

“Todos estos primeros meses del 2021, híjole, susto tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas”, contó.

De igual forma, la cantante mencionó que, a pesar de lo preocupante que era, ella se encontraba en óptimas condiciones.

Alesandra Rosaldo ha estado preocupada (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

“Afortunadamente no tengo nada grave, pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación sobre todo, de angustia y de mucha preocupación y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasas del: ‘Esto no lo había sentido nunca antes’, a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: ‘¿Otra vez?’. Ya estoy tan acostumbrada que a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto pero ya estoy harta”, puntualizó.

Así, aunque Alessandra no quiso ahondar sobre la condición que la aqueja, remarcó que ya estaba atendiéndose con sus médicos de confianza y remarcó que también existieron otros factores para todo lo que le sucedió.

“Yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso”, destacó.

Alessandra también confesó en este programa por quién fue que terminó su romance con “El Temerario Mayor”.

Alessandra Rosaldo habló francamente sobre una época oscura en su vida (IG: alexrosaldo)

Alessandra se remontó al año en que comenzó todo, en 1993, cuando ella tenía 23 años. Ella acudía de forma recurrente al antro Bulldog en Sullivan y en una de sus visitas se encontró con Adolfo, quien la invitó a su mesa, compartir un momento con él.

La cantante aseguró que ella, sin querer, se sintió atraída a él pese a que tiene alrededor de ocho años más que ella, pues es una persona que conquista con su forma de ser.

Aunque esa noche sólo fue una plática normal, “de ahí ya no me soltó, nunca más”, recordó la intérprete de Amor de papel. Sin embargo, la relación llegó a su fin un año y medio después, sin previo aviso, pero de forma normal para él.

Según narró Rosaldo, ella pensaba que todavía tenía “algo” con el cantante hasta que se enteró de que no era así. Estaba consciente de que “El Temerario Mayor” solía pasar de una pareja a otra sin tiempos intermedios, pero no sabía que se daría cuenta que su romance terminó por medio de una revista. La integrante de Sentidos Opuestos dijo que Adolfo la “cambió” por Chantal Andere y ahí terminó su relato.

