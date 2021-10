Karla Díaz reveló que a causa de Belinda no pudo hacer carrera como solista

Karla Díaz y Belinda se enfrentaron involuntariamente en sus carreras (Foto: Instagram@belindapop/@karladiazof)

Cuando Karla Díaz terminó su participación en el grupo Jeans, banda femenil que surgió a mediados de los años 90, se enfrentó al mundo del entretenimiento, donde tuvo que tocar puertas en múltiples ocasiones. Pese a haber permanecido 12 años en el grupo creador de canciones como Pepe y Enferma de amor, la cantante no pudo “hacer uso” de su fama, por lo que se vio obligada a buscar oportunidades por sí misma.

Y es que tras la disolución del grupo que fundó Paty Sirvent, hoy conocida como Patylú, en 2008, Karla buscó la oportunidad de lanzarse como solista, sin embargo, pese a ya contar con proyección y ser conocida por ciertos sectores del público, “Karlita” –como le dicen de cariño sus seguidores- no pudo hacerse de un lugar en la industria discográfica tan fácilmente.

Para seguir vigente en el mundo del entretenimiento, Karla tuvo que enfrentarse a la forma en que operaban las compañías disqueras, y al no contar con los mismos privilegios y beneficios que suelen tener otros artistas de mayor proyección y fama, tuvo que ver interrumpido su sueño.

Karla -al centro, abajo- ingresó a Jeans a los 13 años (Foto: Instagram @nuncamequitelosjeans)

Cuando por fin pudo grabar un par de temas con una compañía, a la también conductora de Pinky Promise le echaron abajo el proyecto porque la empresa decidió mejor apoyar la carrera de otra cantante que ya estaba posicionada con el público y se buscaba su consolidación en el rubro de la música juvenil.

Fue en la más reciente entrevista con Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del programa La cotorrisa, donde Díaz compartió que fue por “culpa” de Belinda, el que ella no haya podido lanzar una carrera en solitario, por lo que no pudo seguir vigente por casi diez años en el mundo de la música.

Y es que los youtubers cuestionaron a la también ex conductora del programa La más draga sobre el momento más vergonzoso de su carrera, y lo que sorprendió es que reveló el nombre de la novia de Christian Nodal como la causante de no poder seguir brillando en los escenarios.

Karla reveló que ya había grabado algunas canciones cuando decidieron prescindir de ella (Foto: Captura de pantalla)

Visiblemente incómoda, la cantante de La ilusión del primer amor compartió cómo fue que las compañías disqueras no se mostraron interesadas en su proyecto musical como solista tras el fin de su ciclo con el grupo femenino noventero por el que también han desfilado otras famosas como Litzy, Dulce María, Angie Taddei y Regina Murguía.

“Está muy triste, porque acaba el grupo, estoy valiendo madres, literal. Uno sale de un grupo donde piensas que ya tienes fama y toda la cosa. Tuvimos que buscar en otro lugar, empecé a tocar puertas en disqueras para ver si ya me lanzaba de solista, pero todo mundo me bateaba. Empecé a hacer unas canciones de solista y corte a, a la semana, una disquera, firma a Belinda y me dicen ‘gracias por participar’, obviamente tenían a Belinda que tiene carrera de toda la vida”

Karla mencionó que tras el rechazo, abocó sus esfuerzos en convertirse en conductora, pues la idea de ser actriz nunca le pareció atractiva.

Los temas que había grabado Díaz fueron una propuesta musical en inglés (Foto: Instagram @karladiazof)

Ya en 2020 la cantante había hablado del tema: “Empecé a tocar puertas, preguntando, siempre respeté al manager que teníamos, pero nunca hice PR, no conocía a nadie de nada. Yo tenía 24 años (…) Estás en la zona de confort, dices ‘nunca se va a acabar Jeans’ (…) no tenía súper ahorros porque no sabía que se iba a acabar”, contó en su programa de YouTube.

“Grabo unas canciones en esta etapa de solista (…) literal me endulzaron el oído, empecé a ir, a grabar súper lejos, yo iba y escribía canciones con un productor, yo quería pertenecer (…) y así estuve como tres meses, de ir venir, y la hora de la hora, ya teníamos cinco demos para presentar, decíamos ‘esto puede ser algo grande’. Y de pronto el señor que estaba ahí a cargo me dijo ‘qué crees, que ahorita tengo muchos artistas y vamos a firmar a Belinda. Siento que es tu target’”, contó entonces.

