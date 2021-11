Eugenio Derbez aseguró que Alessandra Rosaldo se parecía a Selena Quintanilla y desató la polémica

Fotos: Archivo / @ederbez / revistafama.com

Eugenio Derbez causó polémica en redes sociales después de que comentó que, cuando era joven, su esposa Alessandra Rosaldo tenía cierto parecido con Selena Quintanilla.

Como cada jueves, personalidades del medio del espectáculo se sumaron al Throw back thursday o jueves de recuerdos, donde se suele compartir fotografías del pasado. En esta ocasión, la vocalista de Sentidos Opuestos publicó en su cuenta de Instagram un par de postales de la década de los noventa, época cuando trabajaba como corista de Paulina Rubio y Alix Bauer.

El posteo de la actriz dejó impactados a sus seguidores y recibió una ola de halagos por su apariencia. Dentro de la caja de comentarios destacó el que hizo Eugenio Derbez. Al ver las fotografías, el comediante mexicano externó que, desde su perspectiva, su esposa se parecía a Selena Quintanilla en esos años.

“¡Te parecías a Selena!”, escribió junto a un emoji de sorpresa. La opinión del protagonista de No se aceptan devoluciones dividió a los usuarios de la plataforma, pues mientras la mayoría concordó en que Alessandra Rosaldo si le daba un aire a la “Reina del Tex-Mex”, otros dijeron que no había punto de comparación.

“Obvio no, óigame no”, “Yo también noté el parecido, pero ahora es lindísima”, “Puede ser que le dé un aire, pero es mucho más bonita Alessandra”, “Nada que ver, Selena es incomparable”, “No exageren, cómo hacen esa comparación”, “No, Selena se parece a Ale”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez no especificó a qué Selena se refería, pues además de la intérprete de Como la flor también figura Selena Gómez, por lo que algunos internautas no dudaron en hacer referencia a la expareja de Justin Bieber. Hasta el momento, el actor no ha contestado a la ola de comentarios que desató en el perfil de su esposa.

El supuesto parecido entre Alessandra Rosaldo y Selena Quintanilla podría estar relacionado con la moda que estaba en tendencia en los años 90, pues ambas artistas lucieron una abultada cabellera negra y un reluciente labial rojo.

Dentro de su publicación, la cantante contó que las fotografías fueron tomadas en 1991 cuando trabajó como corista de Paulina Rubio y Alix Bauer en un evento que dieron en Los Ángeles, California. De acuerdo con su relato, en aquella ocasión tuvo la oportunidad de colaborar con la “Chica dorada” cuando en realidad era una cantante del equipo de la ex Timbiriche.

En las imágenes se puede apreciar a Alessandra Rosaldo de aproximadamente 20 años junto a la intérprete de Ni una sola palabra, quien destacó con un vestuario dorado con transparencias. En la siguiente foto aparece la vocalista de Sentidos Opuestos con Alix, quien lució una blusa negra con olanes de encaje.

“En ese momento yo era corista de fijo de Alix Bauer, ambas ya eran solistas y ambas estuvieron en el mismo evento, por lo que yo dobletée, o sea, trabajé con las dos (que seguro está mal dicho, pero así decimos comúnmente en Mex). ¿Cómo ven? ¡¡¡Ándenle, descósanse en los comentarios, destrócenme!!!”, escribió.

Consuelo Duval, Aislinn Derbez y Karla Díaz también reaccionaron favorablemente al posteo de la cantante. Las tres artistas mexicanas no dejaron pasar la oportunidad de resaltar la belleza que tiene la oriunda de la Ciudad de México.

“¡Te amo! Has pagado derecho de piso”, escribió la investigadora de Quién es la máscara. “Wow y, además, ¡estás más guapa ahora que antes!”, dijo la primogénita de Eugenio Derbez . “Wooooooooow!!!!!! Que increíble foto y que experiencia tan única y especial!”, añadió la cantante de JNS.

