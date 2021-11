El vestido de 400 mil pesos con el que Salma Hayek deslumbró en la alfombra roja de “House of Gucci”

Salma Hayek impresionó con su vestido dorado en la alfombra roja de "House of Gucci" (REUTERS/Henry Nicholls)

Salma Hayek es una de las actrices más mencionadas últimamente y en esta ocasión fue por su aparición en la alfombra roja de la película House of Gucci, en donde lució un elegante vestido dorado de la reconocida marca italiana.

La famosa de 55 años sigue conquistando no solo con sus interpretaciones también con su estilo y glamour, pues arrasó desde el primer momento en el que puso un pie en el evento que se realizó en Londres. Como se esperaba Salma eligió una pieza de Gucci, un guiño tanto a la cinta como a su esposo François-Henri Pinault, quien es el presidente y director ejecutivo de Kering que pertenece a dicha marca.

Salma caminó muy sonriente y modeló el diseño que es un poco discreto con un escote V cerrado, mangas cortas con forma abullonada, entallado a la cintura y con una falda recta. Aunque el modelo es sencillo tenía un costo de más de 442 mil pesos mexicanos (22 mil 144 dólares).

Dicho vestido actualmente se encuentra agotado y es importante resaltar que fue personalizado, ya que el modelo original tiene mangas largas y un gran moño en la parte del cuello.

La pieza que usó la famosa mexicana tenía un costo de más de $442,000 pesos mexicanos (Fotos: Reuters // Lyst)

Como complemento lució un hermoso collar y un brazalete de oro de 131 quilates compuestos por piedras amarillas y plateadas. De igual manera son piezas de Gucci y parte de una colección especial de joyería fina llamada “Hortus Deliciarum” de Alessandro Michele.

Su cabello lo llevó con suaves ondas y un maquillaje muy natural con un “cat eye”, glitter en los párpados y un labial en un tono claro. Un look completamente diferente a lo que se verá en la pantalla grande.

Además la cuenta oficial de Instagram House of Gucci compartió diferentes imágenes en sus historias temporales, Salma fue parte de ellas con un pequeño texto: “Pina sabe que la fortuna favorece a los atrevidos”, haciendo referencia a su personaje en el filme.

Recientemente se reveló como lucirá la artista en la cinta, para sorpresa de muchos su imagen es la de una auténtica pelirroja de cabello corto que causó revuelo entre los fanáticos y el público. Compartirá créditos con Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino, Lady Gaga, entre otros.

La artista se mostrará con un look completamente diferente en la nueva cinta (Foto: Instagram/@salmahayek)

“Los secretos familiares nunca duran. Pregúntale a Pina, psíquica y amiga de Patrizia”, escribió Hayek junto a la foto donde se ve que se transformó en una malvada mujer. El guion de la película se centró en el asesinato del menor de los Gucci que murió en manos de un criminal contratado por su esposa Patrizia.

El estreno será el próximo 25 de noviembre y es dirigida por Riddley Scott, es una de las cintas más esperadas por los espectadores.

Salma Hayek se convirtió una de las actrices mexicanas y latinoamericanas más importantes en Hollywood, ya es reconocida por tener personajes importantes, pues es su segundo filme en cartelera en este mes junto con Eternals de Marvel que se estrenó hace unos días.

Hace poco confesó en una entrevista su experiencia al ser protagonista: “Cuando me puse el disfraz de superheroína se me salieron las lágrimas; al ver mi cara vi la cara de todas las niñas y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos peleado tanto este momento”, confesó la artista y expresó lo nerviosa que se sintió por su nuevo papel.

Foto: Twitter @MarvelDato

