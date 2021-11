Salma Hayek reveló que vivió experiencias paranormales en su lujosa mansión de Londres

Salma Hayek se encuentra promocionando su nueva película "Eternals", donde compartió créditos con Angelina Jolie. REUTERS/Mario Anzuoni

Salma Hayek dejó impactados a sus fans después de que contó que ha vivido experiencias paranormales en la lujosa mansión donde actualmente vive junto a su esposo François-Henri Pinault y su hija Valentina Pinault. La actriz narró algunos de sucesos inexplicables que le han hecho creer que su casa esta embrujada.

Salma Hayek Jiménez se encuentra promocionando Eternals y House of Gucci, películas donde participó como “Ajak” y “Giuseppina ´Pina´ Auriemma” respectivamente. Como parte de la difusión, la veracruzana asistió como invitada al programa de Ellen DeGeneres, donde además de hablar de sus proyectos confesó que ha experimentado eventos difíciles de explicar al interior de su mansión ubicada en Londres, Inglaterra.

El tema surgió después de que Ellen cuestionara a la actriz sobre su actual casa. La famosa conductora de televisión le preguntó: “Tu casa, de la que te hablamos, en Londres, ¿está embrujada?”. A lo que Salma Hayek respondió: “Digamos que estaba embrujada, creo”.

Actor Salma Hayek poses with her husband, Kering Chairman and CEO Francois-Henri Pinault at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

La protagonista de From Dusk Till Dawn sorprendió tanto a la conductora como a los espectadores debido a su misteriosa declaración. Al obtener una respuesta afirmativa, Ellen aprovechó para profundizar sobre dichos eventos y bromeó con la actriz al respecto.

“¿Dices que no porque la gente todavía trabaja ahí?”, preguntó la presentadora, lo que desató las risas tanto del público presente en el foro. “Exacto, yo no quiero que mi personal se vaya”, comentó Hayek.

La actriz mexicana explicó que estar dentro de su casa significaba vivir algún tipo de experiencia paranormal, pero ahora dichos sucesos han disminuido notablemente, por lo que se encuentra un poco más tranquila. A manera de ejemplo, Hayek recordó que en una ocasión un guardaespaldas escuchó que el piano sonaba sin que nadie lo tocara.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - OCTOBER 18: (L-R) Salma Hayek and Valentina Paloma Pinault arrive at the Premiere of Marvel Studios' Eternals on October 18, 2021 in Hollywood, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

“Quiero decir, no vi esto, pero un guardaespaldas ya no quería trabajar allí porque el piano tocaba solo”, mencionó. Además, la actriz confesó que no sabía si el personal había escuchado un fragmento de una canción o que sólo sonaban teclas al azar. Sin embargo, también llegó a pensar que el guardaespaldas había bebido y por eso creyó escuchar tal cosa.

La protagonista de Frida contó que hay ocasiones en las que las luces se prenden y apagan solas o las puertas y ventanas se abren y cierran inexplicablemente, pues han detectado que dichos sucesos suelen pasar cuando no hay corrientes de viento que podrían provocarlos.

Al escuchar tales revelaciones, Ellen DeGeneres le preguntó a Salma Hayek si había presenciado algunos de esos eventos, a lo que la veracruzana respondió que sí, pero pocos: “He visto algo de eso”.

Valentina Paloma, hija que Salma Hayek procreó con su esposo, el empresario François-Henri Pinault, también se encontraba en el foro. Cabe mencionar que en las recientes apariciones públicas que ha hecho la actriz con motivo de la presentación de Eternals, la mexicana ha decidido contar con la compañía de la adolescente de 14 años.

Ellen DeGeneres aprovechó que Valentina estaba presente para cuestionarla en torno al tema paranormal del que estaba hablando su mamá. Mientras Salma pedía que su hija no contara más detalles sobre lo que se vive dentro de su mansión, la joven confesó que ha visto presencias paranormales.

“¿Has visto fantasmas?”, preguntó Ellen. “Sí, bueno, como dos veces”, reveló Valentina. “Pero mucha gente en la casa lo ha visto”, completó Hayek.

Director Chloe Zhao poses with cast members Salma Hayek, Angelina Jolie and Barry Keoghan as they arrive for a screening of the film "Eternals" in London, Britain, October 27, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

Quien diera vida a “Ayak” en la nueva película de Marvel añadió que su esposo piensa que todo lo que supuestamente ocurre dentro de su casa se trata de tonterías. No obstante, Salma reveló que decidió llevar a una persona que “limpiara” el lugar aunque los sucesos no fueran ciertos.

Así terminó llevando a una persona que trabajara con ese tipo de situaciones, pero le prohibió que utilizara algún tipo de animal en su proceso. Por esa razón, Salma considera que las situaciones paranormales disminuyeron.

